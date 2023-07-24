Власти ДНР отреагировали на слухи о проблемах с питьевой водой

Распространяемая в telegram-каналах информация о том, что власти Донецкой народной республики (ДНР) планируют давать жителям вместо питьевой воды шахтную, не соответствует действительности. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР заявили URA.RU, что проблем с питьевой водой нет.
«С питьевой водой все в порядке. В магазинах вода есть. О проблемах с питьевой водой мы не слышали», — заявили URA.RU в Госкомитете по экологической политике и природным ресурсам. Кроме того, в Донбасс регулярно привозят тонны питьевой воды в качестве гуманитарной помощи.
Ранее в украинских telegram-каналах стали распространять информацию о том, что жителей ДНР начнут поить водой из шахт. «На территориях Донбасса зафиксированы острые проблемы с водой. Россияне хотят напоить жителей Донбасса шахтной водой», — пишут в украинских соцсетях.
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