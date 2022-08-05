Тонны питьевой воды, бинокли и рации отправлены из Перми в ЛНР

В сборе груза активное участие приняли жители Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из столицы Прикамья 5 августа выехали четыре 20-тонных грузовика с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Это уже шестая партия гумпомощи, отправленная пермяками, написано на сайте регионального отделения «Единой России».

«В этот раз в Луганскую народную республику будут доставлены товары первой необходимости, продукты питания (крупы и консервы), средства личной гигиены и 1,5 тонны питьевой воды», — указано в сообщении. Также в пункты сбора, которые открыло пермское отделение ОНФ, жители края приносили оптические прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, каски, камуфляж, бинокли, рации и берцы.

Всего с начала спецоперации в пострадавший регион было направлено порядка 340 тонн гумпомощи. В основном это продукты питания, детские товары, предметы первой необходимости, стройматериалы и школьные принадлежности. В планах «Единой России» — отправка гуманитарного конвоя 19 августа. В состав груза войдут наборы для учеников, собранные в рамках акции «Собери ребенка в школу».

О том, что в ЛНР поблагодарили губернатора Прикамья за поставку автотехники, URA.RU писало ранее. В Северодонецк (ЛНР) прибыли 11 автомобилей из Пермского края. Предполагается, что машины будут использоваться для нужд коммунальных служб.

Проводимая Россией спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Эта мера, по словам лидера страны, была вынужденной в условиях агрессии властей Украины. Соответствующие указы были подписаны после видеообращения к гражданам страны. Первыми, кто вслед за Россией подтвердили независимость ДНР и ЛНР, стали Венесуэла, Куба и Никарагуа.