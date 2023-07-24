В Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства

На беспилотнике отсутствовало взрывное устройство
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В поселке Первомайском в Новой Москве возле частного дома упал беспилотник без взрывного устройства. В экстренных службах уточнили, что повреждений и пострадавших нет.
«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости.
Ранее 24 июля два украинских беспилотника атаковали Москву. Они были уничтожены при помощи РЭБ. В ходе атаки были повреждены два жилых дома. В МИД РФ оценили произошедшее как теракт.
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