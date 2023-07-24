В Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства

25 июля 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

На беспилотнике отсутствовало взрывное устройство Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Первомайском в Новой Москве возле частного дома упал беспилотник без взрывного устройства. В экстренных службах уточнили, что повреждений и пострадавших нет. «Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Ранее 24 июля два украинских беспилотника атаковали Москву. Они были уничтожены при помощи РЭБ. В ходе атаки были повреждены два жилых дома. В МИД РФ оценили произошедшее как теракт.

В поселке Первомайском в Новой Москве возле частного дома упал беспилотник без взрывного устройства. В экстренных службах уточнили, что повреждений и пострадавших нет. «Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Ранее 24 июля два украинских беспилотника атаковали Москву. Они были уничтожены при помощи РЭБ. В ходе атаки были повреждены два жилых дома. В МИД РФ оценили произошедшее как теракт.