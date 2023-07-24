24 июля 2023

В Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
На беспилотнике отсутствовало взрывное устройство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Первомайском в Новой Москве возле частного дома упал беспилотник без взрывного устройства. В экстренных службах уточнили, что повреждений и пострадавших нет.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости.

Ранее 24 июля два украинских беспилотника атаковали Москву. Они были уничтожены при помощи РЭБ. В ходе атаки были повреждены два жилых дома. В МИД РФ оценили произошедшее как теракт.

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В поселке Первомайском в Новой Москве возле частного дома упал беспилотник без взрывного устройства. В экстренных службах уточнили, что повреждений и пострадавших нет. «Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Ранее 24 июля два украинских беспилотника атаковали Москву. Они были уничтожены при помощи РЭБ. В ходе атаки были повреждены два жилых дома. В МИД РФ оценили произошедшее как теракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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