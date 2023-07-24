В МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку беспилотников по Крыму и Москве

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, заявили в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины 24 июля ударили беспилотниками по Москве и Крыму, чтобы запугать гражданское население. Армия России оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, заявили в МИД РФ.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — заявили в МИД РФ, комментируя атаки на Крым и Москву. Текст опубликован в telegram-канале ведомства.

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В МИД РФ также отметили, что никакой военной цели украинские атаки не преследовали. Министерство призвало международных организации дать оценку действиям Киева.

Ранее ВСУ ударили по Москве и Крыму беспилотниками. В Москве были повреждены жилые дома. От удара были выбиты стекла в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ.

По информации Минобороны России, армия Украины ночью запустила 17 беспилотников для атаки объектов в Крыму. 14 дронов были подавлены средствами РЭБ, остальные попали под удар российской системы ПВО. Никто не пострадал, передает RT.

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Вооруженные силы Украины 24 июля ударили беспилотниками по Москве и Крыму, чтобы запугать гражданское население. Армия России оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, заявили в МИД РФ. «Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — заявили в МИД РФ, комментируя атаки на Крым и Москву. Текст опубликован в telegram-канале ведомства. В МИД РФ также отметили, что никакой военной цели украинские атаки не преследовали. Министерство призвало международных организации дать оценку действиям Киева. Ранее ВСУ ударили по Москве и Крыму беспилотниками. В Москве были повреждены жилые дома. От удара были выбиты стекла в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ. По информации Минобороны России, армия Украины ночью запустила 17 беспилотников для атаки объектов в Крыму. 14 дронов были подавлены средствами РЭБ, остальные попали под удар российской системы ПВО. Никто не пострадал, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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