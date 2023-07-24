В МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку беспилотников по Крыму и Москве

Вооруженные силы Украины 24 июля ударили беспилотниками по Москве и Крыму, чтобы запугать гражданское население. Армия России оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, заявили в МИД РФ.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — заявили в МИД РФ, комментируя атаки на Крым и Москву. Текст опубликован в
В МИД РФ также отметили, что никакой военной цели украинские атаки не преследовали. Министерство призвало международных организации дать оценку действиям Киева.
Ранее ВСУ ударили по Москве и Крыму беспилотниками. В Москве были повреждены жилые дома. От удара были выбиты стекла в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ.
По информации Минобороны России, армия Украины ночью запустила 17 беспилотников для атаки объектов в Крыму. 14 дронов были подавлены средствами РЭБ, остальные попали под удар российской системы ПВО. Никто не пострадал, передает RT.
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