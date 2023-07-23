23 июля 2023

Минобороны доложило об уничтожении украинских беспилотников в Москве

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Атака двух украинских БПЛА на Москву была успешно отражена, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Москве с использованием двух беспилотных летательных аппаратов утром 24 июля. БПЛА были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате предотвращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

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Была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Москве с использованием двух беспилотных летательных аппаратов утром 24 июля. БПЛА были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате предотвращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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