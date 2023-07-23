Минобороны доложило об уничтожении украинских беспилотников в Москве

24 июля 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Атака двух украинских БПЛА на Москву была успешно отражена, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Москве с использованием двух беспилотных летательных аппаратов утром 24 июля. БПЛА были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате предотвращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

Была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Москве с использованием двух беспилотных летательных аппаратов утром 24 июля. БПЛА были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате предотвращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.