Минобороны доложило об уничтожении украинских беспилотников в Москве

Атака двух украинских БПЛА на Москву была успешно отражена, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Москве с использованием двух беспилотных летательных аппаратов утром 24 июля. БПЛА были уничтожены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — передает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что в результате предотвращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.
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