Погибший югорчанин Василий Колобов родился в Башкирии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Рядовой из Урая (ХМАО) Василий Колобов, погибший при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, по решению родственников будет похоронен на исторической Родине в селе Белокатай Республики Башкортостан. Об этом сообщил глава муниципалитета Тимур Закирзянов в соцсети.

«Получил печальное известие — погиб наш земляк, рядовой Колобов Василий Викторович. Как и многие патриоты, ушел защищать Родину, служил в зоне СВО. По решению родственников похороны героя пройдут на исторической Родине — в селе Белокатай, Белокатайского района, Республика Башкортостан», — поделился Закирзянов в своем telegram-канале.

Уточняется, что военнослужащий погиб 22 июля. Закирзянов отметил, что окружное правительство и администрация города окажут семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством.