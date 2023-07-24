24 июля 2023
23 июля 2023

Рядового из ХМАО, погибшего в зоне СВО, похоронят на исторической Родине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Погибший югорчанин Василий Колобов родился в Башкирии Фото:

Рядовой из Урая (ХМАО) Василий Колобов, погибший при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, по решению родственников будет похоронен на исторической Родине в селе Белокатай Республики Башкортостан. Об этом сообщил глава муниципалитета Тимур Закирзянов в соцсети.

«Получил печальное известие — погиб наш земляк, рядовой Колобов Василий Викторович. Как и многие патриоты, ушел защищать Родину, служил в зоне СВО. По решению родственников похороны героя пройдут на исторической Родине — в селе Белокатай, Белокатайского района, Республика Башкортостан», — поделился Закирзянов в своем telegram-канале.

Уточняется, что военнослужащий погиб 22 июля. Закирзянов отметил, что окружное правительство и администрация города окажут семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством.

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Рядовой из Урая (ХМАО) Василий Колобов, погибший при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, по решению родственников будет похоронен на исторической Родине в селе Белокатай Республики Башкортостан. Об этом сообщил глава муниципалитета Тимур Закирзянов в соцсети. «Получил печальное известие — погиб наш земляк, рядовой Колобов Василий Викторович. Как и многие патриоты, ушел защищать Родину, служил в зоне СВО. По решению родственников похороны героя пройдут на исторической Родине — в селе Белокатай, Белокатайского района, Республика Башкортостан», — поделился Закирзянов в своем telegram-канале. Уточняется, что военнослужащий погиб 22 июля. Закирзянов отметил, что окружное правительство и администрация города окажут семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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