В России появится народное ополчение

Госдума России приняла поправку о привлечении специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) для охраны общественного порядка в стране во время мобилизации и военного положения. Подобные предприятия будут создаваться по решению президента РФ Владимира Путина.
«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента создаются специализированные государственные унитарные предприятия», — говорится в тексте документа, передает РИА Новости.
Созданные предприятия будут содействовать правоохранителям, спецслужбам и военным в борьбе с диверсантами и различными незаконными формированиями. Участникам ГУП может быть передано стрелковое оружие и патроны. Также они смогут пресекать деятельность беспилотников.
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