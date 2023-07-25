В России появится народное ополчение

Госдума РФ одобрила создание ГУП для охраны общественного порядка в военное время
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Унитарные предприятия будут создаваться по указу президента России Фото:

Госдума России приняла поправку о привлечении специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) для охраны общественного порядка в стране во время мобилизации и военного положения. Подобные предприятия будут создаваться по решению президента РФ Владимира Путина.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента создаются специализированные государственные унитарные предприятия», — говорится в тексте документа, передает РИА Новости.

Созданные предприятия будут содействовать правоохранителям, спецслужбам и военным в борьбе с диверсантами и различными незаконными формированиями. Участникам ГУП может быть передано стрелковое оружие и патроны. Также они смогут пресекать деятельность беспилотников.

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Госдума России приняла поправку о привлечении специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) для охраны общественного порядка в стране во время мобилизации и военного положения. Подобные предприятия будут создаваться по решению президента РФ Владимира Путина. «В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента создаются специализированные государственные унитарные предприятия», — говорится в тексте документа, передает РИА Новости. Созданные предприятия будут содействовать правоохранителям, спецслужбам и военным в борьбе с диверсантами и различными незаконными формированиями. Участникам ГУП может быть передано стрелковое оружие и патроны. Также они смогут пресекать деятельность беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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