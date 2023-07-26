Украинские боты распространяют слухи о переезде руководства Крыма на материк

26 июля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

В сети распространяется документ якобы за подписью главы Крыма Сергея Аксенова. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что руководство Крыма начинает готовиться к переезду на материк из-за постоянных обстрелов со стороны Украины, является недостоверной. Ее опроверг советник главы республики Олег Крючков. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков, слух запустили с помощью ботов. Днем 26 июля в соцсетях стал расходиться документ якобы за подписью губернатора Крыма Сергея Аксенова о том, что из-за обстрелов и ракетных ударов по Крыму со стороны ВСУ сотрудники администрации главы Крыма и Совета министров переедут в Краснодарский край. «Мельчает ЦИПСо (Центр информационно-психологических операций ВСУ — прим.ред.), в Краснодаре жарко и моря нет», — прокомментировал Олег Крючков в своем telegram-канале эту новость. По данным «Лапша Медиа», фейк распространялся с помощью ботов, их атака была зафиксирована с 11 до 12 утра по Мск 26 июля. Кроме того, украинские пропагандисты допустили ошибку: администрация главы Республики Крым, упоминаемая в письме, не существует. По данным ТАСС, еще в 2019 году эти функции возложили на аппарат Совета министров Республики Крым. Пресс-секретарь главы Крыма Анна Ченская не ответила на звонки и сообщения журналиста URA.RU. Зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко также не ответил на звонки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что руководство Крыма начинает готовиться к переезду на материк из-за постоянных обстрелов со стороны Украины, является недостоверной. Ее опроверг советник главы республики Олег Крючков. Как стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков, слух запустили с помощью ботов. Днем 26 июля в соцсетях стал расходиться документ якобы за подписью губернатора Крыма Сергея Аксенова о том, что из-за обстрелов и ракетных ударов по Крыму со стороны ВСУ сотрудники администрации главы Крыма и Совета министров переедут в Краснодарский край. «Мельчает ЦИПСо (Центр информационно-психологических операций ВСУ — прим.ред.), в Краснодаре жарко и моря нет», — прокомментировал Олег Крючков в своем telegram-канале эту новость. По данным «Лапша Медиа», фейк распространялся с помощью ботов, их атака была зафиксирована с 11 до 12 утра по Мск 26 июля. Кроме того, украинские пропагандисты допустили ошибку: администрация главы Республики Крым, упоминаемая в письме, не существует. По данным ТАСС, еще в 2019 году эти функции возложили на аппарат Совета министров Республики Крым. Пресс-секретарь главы Крыма Анна Ченская не ответила на звонки и сообщения журналиста URA.RU. Зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко также не ответил на звонки.