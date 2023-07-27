27 июля 2023

Армия России провела ракетные стрельбы в Черном море

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Военно морской флот. архив. Пермь, черное море, черноморский флот, мрк, вмф россии, морские границы, боевое дежурство
Российский флот провел учения в Черном море, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Флот России провел учения в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в [западной] акватории Черного моря», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Во время учения были запущены противокорабельные ракеты берегового базирования «Уран», ракеты морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А».

Учения прошли успешно. Цель была поражена прямыми попаданиями.

Россия активизировала военные учения в Черном море после выхода из зерновой сделки 18 июля. После этого северо-западная и юго-восточная части Черного моря были признаны опасными территориями для судоходства, передает RT.

Также Черноморский флот проводил учения 21 июля. Они были направлены на задержание судна-нарушителя и отработку действий по изоляции района акватории Черного моря.

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Флот России провел учения в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. «В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в [западной] акватории Черного моря», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Во время учения были запущены противокорабельные ракеты берегового базирования «Уран», ракеты морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А». Учения прошли успешно. Цель была поражена прямыми попаданиями. Россия активизировала военные учения в Черном море после выхода из зерновой сделки 18 июля. После этого северо-западная и юго-восточная части Черного моря были признаны опасными территориями для судоходства, передает RT. Также Черноморский флот проводил учения 21 июля. Они были направлены на задержание судна-нарушителя и отработку действий по изоляции района акватории Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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