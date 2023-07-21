Минобороны РФ провело учения по изоляции района Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки

Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Экипажи кораблей Черноморского флота отработали действия по изоляции района в акватории Черного моря, а также задержание судна-нарушителя в рамках учений. Мероприятия были проведены на фоне прекращения Россией участия в зерновой сделке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Также [они] выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале . В ходе мероприятий катер «Ивановец» провел ракетные стрельбы, поразив условного противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что после выхода России из зерновой сделки, все судна, которые следуют в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками военных грузов. Кроме того, в ведомстве объявили часть районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод моря временно опасными для судоходства, пишет RT.