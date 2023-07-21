Черноморский флот провел учения на фоне прекращения зерновой сделки. Видео

Минобороны РФ провело учения по изоляции района Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки
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Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя Фото:
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Экипажи кораблей Черноморского флота отработали действия по изоляции района в акватории Черного моря, а также задержание судна-нарушителя в рамках учений. Мероприятия были проведены на фоне прекращения Россией участия в зерновой сделке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Также [они] выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В ходе мероприятий катер «Ивановец» провел ракетные стрельбы, поразив условного противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что после выхода России из зерновой сделки, все судна, которые следуют в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками военных грузов. Кроме того, в ведомстве объявили часть районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод моря временно опасными для судоходства, пишет RT.

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Экипажи кораблей Черноморского флота отработали действия по изоляции района в акватории Черного моря, а также задержание судна-нарушителя в рамках учений. Мероприятия были проведены на фоне прекращения Россией участия в зерновой сделке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Также [они] выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В ходе мероприятий катер «Ивановец» провел ракетные стрельбы, поразив условного противника. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что после выхода России из зерновой сделки, все судна, которые следуют в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками военных грузов. Кроме того, в ведомстве объявили часть районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод моря временно опасными для судоходства, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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