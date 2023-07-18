Песков: Киев использует зерновые коридоры в боевых целях

18 июля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали зерновые коридоры для боевых целей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использует в боевых целях зоны осуществления зерновой сделки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Даже если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки. Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях. Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать», — сказал Песков. 17 июля в МИД РФ сообщили о закрытии Россией морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, введенные в рамках зернового соглашения. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что атака на Крымский мост была осуществлена через зерновой коридор.

Украина использует в боевых целях зоны осуществления зерновой сделки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Даже если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки. Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях. Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать», — сказал Песков. 17 июля в МИД РФ сообщили о закрытии Россией морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, введенные в рамках зернового соглашения. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что атака на Крымский мост была осуществлена через зерновой коридор.