Олимпийский чемпион Устюгов получил кайф от гонки в Ханты-Мансийске

Сергей Устюгов принял участие в спринтерских забегах на лыжероллах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов принял участие в Чемпионате России по лыжероллерам, который проходит с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске. Спортсмен поделился, что получил кайф после очередного забега.

«Всем привет из Ханты-Мансийска. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. А я кайфанул от гонки», — сообщил подписчикам спортсмен на своей странице в telegram-канале.

Устюгов принял участие в спринтерских забегах. По итогам гонок на четвертом дне соревнований он занял второе место.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске 29 и 30 июля, в связи с проведением Чемпионата России по лыжероллерам, перекроют центральные улицы. Соревнование пройдет в двух локациях Ханты-Мансийска: 25—28 июля в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, 29—30 июля в городе.