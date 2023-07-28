28 июля 2023

Олимпийский чемпион Устюгов получил кайф от гонки в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний биатлон. Чемпионат России. Отборочный на чемпионат мира. Тюмень, лыжероллеры
Сергей Устюгов принял участие в спринтерских забегах на лыжероллах Фото:

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов принял участие в Чемпионате России по лыжероллерам, который проходит с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске. Спортсмен поделился, что получил кайф после очередного забега.

«Всем привет из Ханты-Мансийска. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. А я кайфанул от гонки», — сообщил подписчикам спортсмен на своей странице в telegram-канале.

Устюгов принял участие в спринтерских забегах. По итогам гонок на четвертом дне соревнований он занял второе место.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске 29 и 30 июля, в связи с проведением Чемпионата России по лыжероллерам, перекроют центральные улицы. Соревнование пройдет в двух локациях Ханты-Мансийска: 25—28 июля в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, 29—30 июля в городе.

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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов принял участие в Чемпионате России по лыжероллерам, который проходит с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске. Спортсмен поделился, что получил кайф после очередного забега. «Всем привет из Ханты-Мансийска. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. А я кайфанул от гонки», — сообщил подписчикам спортсмен на своей странице в telegram-канале. Устюгов принял участие в спринтерских забегах. По итогам гонок на четвертом дне соревнований он занял второе место. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске 29 и 30 июля, в связи с проведением Чемпионата России по лыжероллерам, перекроют центральные улицы. Соревнование пройдет в двух локациях Ханты-Мансийска: 25—28 июля в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, 29—30 июля в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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