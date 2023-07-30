30 июля 2023
29 июля 2023

В Екатеринбурге придумали, как защитить медиков скорой от агрессивных пациентов

Екатеринбургским бригадам скорой выдадут тревожные кнопки для вызова Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помошь
Тревожные кнопки выдадут медикам в 2024 году Фото:

В Екатеринбурге бригадам скорой помощи в 2024 году дадут тревожные кнопки для вызова сотрудников Росгвардии. Таким образом медики смогут защититься от агрессивных пациентов, сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев.

«Мы работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, чтобы снабдить бригады скорой помощи тревожными кнопками. Скорее всего это будет в следующем году», — передает Е1.RU слова Пушкарева.

По словам Пушкарева, сейчас медики обращаются в оперативный отдел скорой, а он уже связывается с полицией. Также он поблагодарил полицейских, которые быстро реагируют на вызовы. «Силовики ни разу не отказали, отправляют сразу свободный наряд», — резюмировал он.

Журналист URA.RU отправил запрос в ГБУЗ СО «Станция скорой помощи имени Капиноса город Екатеринбург». Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Екатеринбурге бригадам скорой помощи в 2024 году дадут тревожные кнопки для вызова сотрудников Росгвардии. Таким образом медики смогут защититься от агрессивных пациентов, сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев. «Мы работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, чтобы снабдить бригады скорой помощи тревожными кнопками. Скорее всего это будет в следующем году», — передает Е1.RU слова Пушкарева. По словам Пушкарева, сейчас медики обращаются в оперативный отдел скорой, а он уже связывается с полицией. Также он поблагодарил полицейских, которые быстро реагируют на вызовы. «Силовики ни разу не отказали, отправляют сразу свободный наряд», — резюмировал он. Журналист URA.RU отправил запрос в ГБУЗ СО «Станция скорой помощи имени Капиноса город Екатеринбург». Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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