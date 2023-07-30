В Екатеринбурге придумали, как защитить медиков скорой от агрессивных пациентов

Екатеринбургским бригадам скорой выдадут тревожные кнопки для вызова Росгвардии

31 июля 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Тревожные кнопки выдадут медикам в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге бригадам скорой помощи в 2024 году дадут тревожные кнопки для вызова сотрудников Росгвардии. Таким образом медики смогут защититься от агрессивных пациентов, сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев. «Мы работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, чтобы снабдить бригады скорой помощи тревожными кнопками. Скорее всего это будет в следующем году», — передает Е1.RU слова Пушкарева. По словам Пушкарева, сейчас медики обращаются в оперативный отдел скорой, а он уже связывается с полицией. Также он поблагодарил полицейских, которые быстро реагируют на вызовы. «Силовики ни разу не отказали, отправляют сразу свободный наряд», — резюмировал он. Журналист URA.RU отправил запрос в ГБУЗ СО «Станция скорой помощи имени Капиноса город Екатеринбург». Ответ на момент публикации новости не поступил.

В Екатеринбурге бригадам скорой помощи в 2024 году дадут тревожные кнопки для вызова сотрудников Росгвардии. Таким образом медики смогут защититься от агрессивных пациентов, сообщил главный специалист по скорой помощи в Свердловской области Игорь Пушкарев. «Мы работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией, чтобы снабдить бригады скорой помощи тревожными кнопками. Скорее всего это будет в следующем году», — передает Е1.RU слова Пушкарева. По словам Пушкарева, сейчас медики обращаются в оперативный отдел скорой, а он уже связывается с полицией. Также он поблагодарил полицейских, которые быстро реагируют на вызовы. «Силовики ни разу не отказали, отправляют сразу свободный наряд», — резюмировал он. Журналист URA.RU отправил запрос в ГБУЗ СО «Станция скорой помощи имени Капиноса город Екатеринбург». Ответ на момент публикации новости не поступил.