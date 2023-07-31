Магнитогорцы пожаловались на отравление парами от заводи. Видео

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Цветная вода у полпредства. Екатеринбург, загрязнение среды, река исеть, выбросы, сброс нечистот, экология
Местные сообщили, что от цветущей заводи реки Урал исходит удушающий запах Фото:

В Магнитогорске Челябинской области местные жители пожаловались на ухудшение самочувствия и отравление от вдыхаемых паров, исходящих от гниющих водорослей в заводи реки Урал около садового товарищества Коммунальщик. Об этом 31 июля они сообщили в социальных сетях.

«Заводь реки Урал около садового товарищества Коммунальщик загнивает. С каждым годом становится все хуже. Гниющие водоросли выделяют сероводород. В больших концентрациях он токсичен для человека и смертельно опасен. 30 июля за 15 минут нахождения возле дома несколько человек отравилось, появились головокружение, головная боль, рвота. Запах невыносимый, невозможно дышать», — написал пользователь в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Собственники участков просят властей очистить заводь. В пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

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В Магнитогорске Челябинской области местные жители пожаловались на ухудшение самочувствия и отравление от вдыхаемых паров, исходящих от гниющих водорослей в заводи реки Урал около садового товарищества Коммунальщик. Об этом 31 июля они сообщили в социальных сетях. «Заводь реки Урал около садового товарищества Коммунальщик загнивает. С каждым годом становится все хуже. Гниющие водоросли выделяют сероводород. В больших концентрациях он токсичен для человека и смертельно опасен. 30 июля за 15 минут нахождения возле дома несколько человек отравилось, появились головокружение, головная боль, рвота. Запах невыносимый, невозможно дышать», — написал пользователь в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Собственники участков просят властей очистить заводь. В пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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