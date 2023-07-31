В Магнитогорске Челябинской области местные жители пожаловались на ухудшение самочувствия и отравление от вдыхаемых паров, исходящих от гниющих водорослей в заводи реки Урал около садового товарищества Коммунальщик. Об этом 31 июля они сообщили в социальных сетях.
«Заводь реки Урал около садового товарищества Коммунальщик загнивает. С каждым годом становится все хуже. Гниющие водоросли выделяют сероводород. В больших концентрациях он токсичен для человека и смертельно опасен. 30 июля за 15 минут нахождения возле дома несколько человек отравилось, появились головокружение, головная боль, рвота. Запах невыносимый, невозможно дышать», — написал пользователь в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Собственники участков просят властей очистить заводь. В пресс-службе мэрии Магнитогорска сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.
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