31 июля 2023

В Пермском крае деревни оставили без автобусного сообщения

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, природа урала, трасса, дорога
Власти обещают вернуть автобусы на маршруты в Гайнском округе не ранее конца августа Фото:

В Гайнском округе Пермского края прекратилось автобусное сообщение по муниципальным маршрутам. Причина в несвоевременной перерегистрации общественного транспорта. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает муниципальное учреждение «ГайныАвтоТранс».

«С 28 июля автобусное сообщение по всем муниципальным маршрутам приостанавливается в связи с перерегистрацией автотранспорта. Автобусное сообщение по маршруту п.Касимовка — п.Гайны — п.Касимовка приостановлено с 27июля». О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно», — предупредили в учреждении.

Оставшиеся без автобусов жители высказывают недовольство в адрес местной администрации. В соцсети они написали, что по вине властей им приходится ездить «на перекладных» или заказывать такси. «Уважаемая администрация Гайнского района! Куда делась газель до Сергеевского (маршрут Гайны — Сергеевский)? Почему население не предупредили [прекращении автобусного сообщения]?», — пишет Надежда Батуева. Анатолий Зубов призвал надзорные органы «разобраться в причинах бардака» с отсутствием автобусов.

В администрации округа отмечают, что оповещали жителей о временной приостановке автобусного сообщения в соцсети «ВКонтакте». Также в местной управе пообещали, что автобусы выйдут на линии «ориентировочно в конце августа».

URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников без автобусов остались жители Кизела и Добрянского округа. А в Соликамске горожан возмутило повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте и плачевное состояние автобусов.

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В Гайнском округе Пермского края прекратилось автобусное сообщение по муниципальным маршрутам. Причина в несвоевременной перерегистрации общественного транспорта. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает муниципальное учреждение «ГайныАвтоТранс». «С 28 июля автобусное сообщение по всем муниципальным маршрутам приостанавливается в связи с перерегистрацией автотранспорта. Автобусное сообщение по маршруту п.Касимовка — п.Гайны — п.Касимовка приостановлено с 27июля». О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно», — предупредили в учреждении. Оставшиеся без автобусов жители высказывают недовольство в адрес местной администрации. В соцсети они написали, что по вине властей им приходится ездить «на перекладных» или заказывать такси. «Уважаемая администрация Гайнского района! Куда делась газель до Сергеевского (маршрут Гайны — Сергеевский)? Почему население не предупредили [прекращении автобусного сообщения]?», — пишет Надежда Батуева. Анатолий Зубов призвал надзорные органы «разобраться в причинах бардака» с отсутствием автобусов. В администрации округа отмечают, что оповещали жителей о временной приостановке автобусного сообщения в соцсети «ВКонтакте». Также в местной управе пообещали, что автобусы выйдут на линии «ориентировочно в конце августа». URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников без автобусов остались жители Кизела и Добрянского округа. А в Соликамске горожан возмутило повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте и плачевное состояние автобусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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