В Пермском крае деревни оставили без автобусного сообщения

01 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Власти обещают вернуть автобусы на маршруты в Гайнском округе не ранее конца августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Гайнском округе Пермского края прекратилось автобусное сообщение по муниципальным маршрутам. Причина в несвоевременной перерегистрации общественного транспорта. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает муниципальное учреждение «ГайныАвтоТранс». «С 28 июля автобусное сообщение по всем муниципальным маршрутам приостанавливается в связи с перерегистрацией автотранспорта. Автобусное сообщение по маршруту п.Касимовка — п.Гайны — п.Касимовка приостановлено с 27июля». О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно», — предупредили в учреждении. Оставшиеся без автобусов жители высказывают недовольство в адрес местной администрации. В соцсети они написали, что по вине властей им приходится ездить «на перекладных» или заказывать такси. «Уважаемая администрация Гайнского района! Куда делась газель до Сергеевского (маршрут Гайны — Сергеевский)? Почему население не предупредили [прекращении автобусного сообщения]?», — пишет Надежда Батуева. Анатолий Зубов призвал надзорные органы «разобраться в причинах бардака» с отсутствием автобусов. В администрации округа отмечают, что оповещали жителей о временной приостановке автобусного сообщения в соцсети «ВКонтакте». Также в местной управе пообещали, что автобусы выйдут на линии «ориентировочно в конце августа». URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников без автобусов остались жители Кизела и Добрянского округа. А в Соликамске горожан возмутило повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте и плачевное состояние автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Гайнском округе Пермского края прекратилось автобусное сообщение по муниципальным маршрутам. Причина в несвоевременной перерегистрации общественного транспорта. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает муниципальное учреждение «ГайныАвтоТранс». «С 28 июля автобусное сообщение по всем муниципальным маршрутам приостанавливается в связи с перерегистрацией автотранспорта. Автобусное сообщение по маршруту п.Касимовка — п.Гайны — п.Касимовка приостановлено с 27июля». О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно», — предупредили в учреждении. Оставшиеся без автобусов жители высказывают недовольство в адрес местной администрации. В соцсети они написали, что по вине властей им приходится ездить «на перекладных» или заказывать такси. «Уважаемая администрация Гайнского района! Куда делась газель до Сергеевского (маршрут Гайны — Сергеевский)? Почему население не предупредили [прекращении автобусного сообщения]?», — пишет Надежда Батуева. Анатолий Зубов призвал надзорные органы «разобраться в причинах бардака» с отсутствием автобусов. В администрации округа отмечают, что оповещали жителей о временной приостановке автобусного сообщения в соцсети «ВКонтакте». Также в местной управе пообещали, что автобусы выйдут на линии «ориентировочно в конце августа». URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников без автобусов остались жители Кизела и Добрянского округа. А в Соликамске горожан возмутило повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте и плачевное состояние автобусов.