Пермяков в новом году оставили без автобусов

Жителей села Усть-Гаревая Пермского края оставили без автобусного сообщения

Рейсовые автобусы не ходят в Усть-Гаревую с 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Усть-Гаревая Добрянского округа (Пермский край) остались без автобусного сообщения. Общественный транспорт перестал ходить из краевого центра в село с 31 декабря. Власти винят в случившемся перевозчика и предупреждают жителей, что быстро найти ему замену не получится из-за низкой рентабельности маршрута.

«С 31 декабря перестал выходить в рейс автобус до Усть-Гаревой. До сих пор перевозчик не возобновил работу, жители не могут выехать в город», — сообщается в паблике добрянской газеты «Камские зори» в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Константин Лызов, комментируя появившийся пост, назвал произошедшее «серьезной проблемой». Он также связал это с недоработкой чиновников.

«Это серьезная проблема и отсутствие должного контроля за ситуацией с нашей стороны. И это я признаю. Срывы [автобусных перевозок] при наличии договора с перевозчиком, при наличии субсидии из бюджета по правому берегу повторяются. У перевозчика возникла проблема с наличием исправного автобуса. И быстро он ее решить не смог. Все автобусные перевозки в данном направлении рентабельны лишь летом, зимой — сплошные убытки. Платить субсидии перевозчику мы можем только по периоду. То есть, быстрая замена [перевозчика] не произойдет», — отметил Лызов.

Сейчас в администрации Добрянки выясняют причины отсутствия рейсов, в адрес перевозчика направлен запрос. Ответ чиновники ждут до 19 января, «после чего будут приняты меры реагирования». О том, как живет село Усть -Гаревая, расположенное всего в двух часах от Перми, URA.RU рассказывало год назад. Тогда корреспонденты, выехавшие в село, узнали, почему власти не могут наладить нормальное транспортное сообщение в территории.

Без автобусов в начале года остались и жители Кизеловского городского округа. В ситуацию экстренно пришлось вмешаться губернатору Дмитрию Махонину, который поручил провести проверку действий главы округа Андрея Родыгина. По данным источника URA.RU, транспортный коллапс может послужить причиной отставки мэра в текущем году.