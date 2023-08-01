На челябинском участке трассы М-5 временно закроют движение

В Ашинском районе Челябинской области 3 августа временно остановят движение транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 3 августа с 10:00 до 13:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Грузовикам, автобусам и иному большегрузному транспорту придется ждать возобновления движения. Такие ограничения будут действовать каждый четверг до 1 октября.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.