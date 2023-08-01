01 августа 2023

На челябинском участке трассы М-5 временно закроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Фурам и автобусам 3 августа придется три часа ждать завершения взрывных работ Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 3 августа временно остановят движение транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 3 августа с 10:00 до 13:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Грузовикам, автобусам и иному большегрузному транспорту придется ждать возобновления движения. Такие ограничения будут действовать каждый четверг до 1 октября.

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В Ашинском районе Челябинской области 3 августа временно остановят движение транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 3 августа с 10:00 до 13:00 закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим», — пояснили в пресс-службе ведомства. Грузовикам, автобусам и иному большегрузному транспорту придется ждать возобновления движения. Такие ограничения будут действовать каждый четверг до 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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