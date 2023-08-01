В Екатеринбурге опубликовали расписание RCC FEST’а, где выступят Niletto и Клава Кока

02 августа 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Певица Клава Кока поднимется на сцену после выступления Niletto вечером 19 августа возле КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы RCC FEST в Екатеринбурге презентовали сайт мероприятия, на котором опубликовано расписание всех активностей и, в частности, выступлений певцов Niletto и Клавы Коки. Они выступят 19 августа возле КРК «Уралец». RCC FEST продлится в Екатеринбурге три дня — с 17 по 19 августа и будет приурочен к празднованию 300-летия города. В рамках фестиваля пройдут турнир по кикбоксингу, по профессиональному боксу, чемпионат России по BMX фристайлу, фестиваль барбекю, кубок RCC Extreme, мастер-классы по танцам. 19 августа в 20:30 состоится выступление Niletto, а в 21:25 на сцену поднимется Клава Кока. Все активности фестиваля, а также концерт пройдут на площадке возле КРК «Уралец» на Большакова.

Организаторы RCC FEST в Екатеринбурге презентовали сайт мероприятия, на котором опубликовано расписание всех активностей и, в частности, выступлений певцов Niletto и Клавы Коки. Они выступят 19 августа возле КРК «Уралец». RCC FEST продлится в Екатеринбурге три дня — с 17 по 19 августа и будет приурочен к празднованию 300-летия города. В рамках фестиваля пройдут турнир по кикбоксингу, по профессиональному боксу, чемпионат России по BMX фристайлу, фестиваль барбекю, кубок RCC Extreme, мастер-классы по танцам. 19 августа в 20:30 состоится выступление Niletto, а в 21:25 на сцену поднимется Клава Кока. Все активности фестиваля, а также концерт пройдут на площадке возле КРК «Уралец» на Большакова.