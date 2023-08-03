Песков подготовил российскую молодежь к жизни в мире фейков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил участникам молодежного форума «Территория смыслов», что они всегда будут жить «бок о бок с фейками». Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий.
«Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками. Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», — приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа».
Представитель Кремля привел в пример нейросети, которые могут создавать картинки. А специальные программы могут менять голос и интонации. Песков предупредил молодежь, что нужно владеть всей технологией и проверять информацию.
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