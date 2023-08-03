Песков подготовил российскую молодежь к жизни в мире фейков

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что фейки будут совершенствоваться вместе с технологиями Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил участникам молодежного форума «Территория смыслов», что они всегда будут жить «бок о бок с фейками». Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий.

«Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками. Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», — приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа».

Представитель Кремля привел в пример нейросети, которые могут создавать картинки. А специальные программы могут менять голос и интонации. Песков предупредил молодежь, что нужно владеть всей технологией и проверять информацию.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил участникам молодежного форума «Территория смыслов», что они всегда будут жить «бок о бок с фейками». Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. «Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками. Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», — приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа». Представитель Кремля привел в пример нейросети, которые могут создавать картинки. А специальные программы могут менять голос и интонации. Песков предупредил молодежь, что нужно владеть всей технологией и проверять информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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