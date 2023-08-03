Песков подготовил российскую молодежь к жизни в мире фейков

03 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что фейки будут совершенствоваться вместе с технологиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил участникам молодежного форума «Территория смыслов», что они всегда будут жить «бок о бок с фейками». Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. «Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками. Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», — приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа». Представитель Кремля привел в пример нейросети, которые могут создавать картинки. А специальные программы могут менять голос и интонации. Песков предупредил молодежь, что нужно владеть всей технологией и проверять информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил участникам молодежного форума «Территория смыслов», что они всегда будут жить «бок о бок с фейками». Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. «Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками. Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», — приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа». Представитель Кремля привел в пример нейросети, которые могут создавать картинки. А специальные программы могут менять голос и интонации. Песков предупредил молодежь, что нужно владеть всей технологией и проверять информацию.