КНР требует от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

05 августа 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Пятеро граждан Китая не смогли въехать в Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посольство Китая в России потребовало от российских властей провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе. По информации китайской дипмиссии, граждане КНР допрашивались сотрудниками правоохранительных органов РФ несколько часов. В результате им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы. «Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Пять китайских граждан были неоднократно допрошены в течение четырех часов. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Посольство КНР сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе и потребовала объяснить причину инцидента», — передает сообщение китайской дипмиссии « Коммерсант ». Российская сторона данную ситуацию пока никак не прокомментировала. Китайские дипломаты призвали Россию провести дополнительное расследование и принять необходимые меры, чтобы таких инцидентов в дальнейшем не происходило. URA.RU направило запрос в пресс-службу МИД РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Посольство Китая в России потребовало от российских властей провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе. По информации китайской дипмиссии, граждане КНР допрашивались сотрудниками правоохранительных органов РФ несколько часов. В результате им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы. «Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Пять китайских граждан были неоднократно допрошены в течение четырех часов. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Посольство КНР сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе и потребовала объяснить причину инцидента», — передает сообщение китайской дипмиссии «Коммерсант». Российская сторона данную ситуацию пока никак не прокомментировала. Китайские дипломаты призвали Россию провести дополнительное расследование и принять необходимые меры, чтобы таких инцидентов в дальнейшем не происходило. URA.RU направило запрос в пресс-службу МИД РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.