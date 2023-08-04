04 августа 2023

КНР требует от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, казахстан, граница казахстана
Пятеро граждан Китая не смогли въехать в Россию Фото:

Посольство Китая в России потребовало от российских властей провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе. По информации китайской дипмиссии, граждане КНР допрашивались сотрудниками правоохранительных органов РФ несколько часов. В результате им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы.

«Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Пять китайских граждан были неоднократно допрошены в течение четырех часов. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Посольство КНР сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе и потребовала объяснить причину инцидента», — передает сообщение китайской дипмиссии «Коммерсант».

Российская сторона данную ситуацию пока никак не прокомментировала. Китайские дипломаты призвали Россию провести дополнительное расследование и принять необходимые меры, чтобы таких инцидентов в дальнейшем не происходило.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МИД РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство Китая в России потребовало от российских властей провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе. По информации китайской дипмиссии, граждане КНР допрашивались сотрудниками правоохранительных органов РФ несколько часов. В результате им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы. «Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Пять китайских граждан были неоднократно допрошены в течение четырех часов. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Посольство КНР сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе и потребовала объяснить причину инцидента», — передает сообщение китайской дипмиссии «Коммерсант». Российская сторона данную ситуацию пока никак не прокомментировала. Китайские дипломаты призвали Россию провести дополнительное расследование и принять необходимые меры, чтобы таких инцидентов в дальнейшем не происходило. URA.RU направило запрос в пресс-службу МИД РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...