КНР требует от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

Посольство Китая в России потребовало от российских властей провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе. По информации китайской дипмиссии, граждане КНР допрашивались сотрудниками правоохранительных органов РФ несколько часов. В результате им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы.
«Инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Пять китайских граждан были неоднократно допрошены в течение четырех часов. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Посольство КНР сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе и потребовала объяснить причину инцидента», — передает сообщение китайской дипмиссии «
Российская сторона данную ситуацию пока никак не прокомментировала. Китайские дипломаты призвали Россию провести дополнительное расследование и принять необходимые меры, чтобы таких инцидентов в дальнейшем не происходило.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МИД РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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