Кубань оказалась самым опасным регионом для автомобилистов

Кубань признана самым опасным регионом России для автомобилистов по числу погибших в ДТП в 2024 году. Такие данные приводятся в статистике МВД РФ.
Согласно отчету, на дорогах Краснодарского края за год погибли 789 человек. На втором месте — Московская область с 649 жертвами аварий, далее идет Ростовская область с 500 погибшими. В Москве зафиксировано 346 смертельных случаев на дорогах, передает РИА Новости.
По федеральным округам самые высокие показатели пришлись на Центральный (свыше 3,3 тыс. погибших) и Приволжский (около 2,9 тыс.). На Урале зафиксировано более 1,1 тыс. жертв ДТП. В Северо-Западном и Северо-Кавказском округах число погибших также превысило тысячу человек в каждом. Всего в России в 2024 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше 14,4 тысячи человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.