Еще одна группа детей, выселенных из отеля в Турции, 6 августа вернется в Россию

Еще 12 детей, которые оказались на улице в Турции из-за недобросовестных действий туркомпании «Колибри», прилетят в Москву и Санкт-Петербург 6 августа. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.
«Сегодня в течение дня запланирован вылет в Москву и Санкт-Петербург 12 детей. Также на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и четверо взрослых», —
В Анталье остаются восемь детей, у которых есть договор с другим туроператором. Сроки их возвращения в Россию определят позднее. В посольстве отметили, что внимательно следят за ситуацией.
В ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Ночью 6 августа часть школьников вернулась домой.
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