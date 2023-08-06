Еще одна группа детей, выселенных из отеля в Турции, 6 августа вернется в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, ребенок, материнство, дети, мальчик
Группа из 12 школьников вернется в Россию 6 августа Фото:

Еще 12 детей, которые оказались на улице в Турции из-за недобросовестных действий туркомпании «Колибри», прилетят в Москву и Санкт-Петербург 6 августа. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.

«Сегодня в течение дня запланирован вылет в Москву и Санкт-Петербург 12 детей. Также на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и четверо взрослых», — пишет пресс-служба посольства в соцсети «ВКонтакте».

В Анталье остаются восемь детей, у которых есть договор с другим туроператором. Сроки их возвращения в Россию определят позднее. В посольстве отметили, что внимательно следят за ситуацией.

В ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Ночью 6 августа часть школьников вернулась домой.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еще 12 детей, которые оказались на улице в Турции из-за недобросовестных действий туркомпании «Колибри», прилетят в Москву и Санкт-Петербург 6 августа. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции. «Сегодня в течение дня запланирован вылет в Москву и Санкт-Петербург 12 детей. Также на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и четверо взрослых», — пишет пресс-служба посольства в соцсети «ВКонтакте». В Анталье остаются восемь детей, у которых есть договор с другим туроператором. Сроки их возвращения в Россию определят позднее. В посольстве отметили, что внимательно следят за ситуацией. В ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Ночью 6 августа часть школьников вернулась домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...