В Челябинской области наблюдается дефицит врачей и дворников

HeadHunter: топ дефицитных профессий Челябинской области возглавили дворники и врачи

07 августа 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В регионе остро не хватает врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области не хватает врачей и дворников. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, результаты изучили по результатам июля. «Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в Челябинской области возглавили дворники: на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Также не хватает врачей, у которых на каждую вакансию приходится лишь 0,7 резюме», — отметили в HeadHunter. Также соискателей меньше, чем вакансий на рынке труда, среди поваров и сварщиков (по 0,8 резюме), токарей, маляров и слесарей (по 0,9 резюме). Рейтинг дефицитных профессий шире, отметили аналитики сервиса. В него вошли разнорабочие (одно резюме на вакансию), автослесари (1,1 резюме), уборщики (1,2 резме), администраторы магазинов и автомойщики (по 1,3), главные врачи (1,4 резюме), электромонтажники и операторы кол-центров (полтора резюме на каждую вакансию). «Почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к группе рабочего и производственного персонала. Предприятия области испытывают острую нужду в „синих воротничках“. В настоящее время эту категорию можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат», — заявила директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая. Эксперт заметила, что в каждой третьей вакансии зарплата приведена на 20 тысяч выше средней по рынку, в каждой шестой вакансии — в два раза превышает среднерыночный уровень. Это позволяет работодателям не только увеличивать штат за счет конкурентов, но и привлекать кадры из других профессиональных сфер. Проведенный аналитиками платформы опрос показал, что сменить профессию на рабочую не готова лишь четверть тех, кто не входит в данную группу в настоящий момент. Еще 7% рабочую специальность получили, но работать по ней не станут. Остальные при разных условиях готовы рассмотреть для себя вариант с переходом на рабочие позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области не хватает врачей и дворников. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, результаты изучили по результатам июля. «Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в Челябинской области возглавили дворники: на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Также не хватает врачей, у которых на каждую вакансию приходится лишь 0,7 резюме», — отметили в HeadHunter. Также соискателей меньше, чем вакансий на рынке труда, среди поваров и сварщиков (по 0,8 резюме), токарей, маляров и слесарей (по 0,9 резюме). Рейтинг дефицитных профессий шире, отметили аналитики сервиса. В него вошли разнорабочие (одно резюме на вакансию), автослесари (1,1 резюме), уборщики (1,2 резме), администраторы магазинов и автомойщики (по 1,3), главные врачи (1,4 резюме), электромонтажники и операторы кол-центров (полтора резюме на каждую вакансию). «Почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к группе рабочего и производственного персонала. Предприятия области испытывают острую нужду в „синих воротничках“. В настоящее время эту категорию можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат», — заявила директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая. Эксперт заметила, что в каждой третьей вакансии зарплата приведена на 20 тысяч выше средней по рынку, в каждой шестой вакансии — в два раза превышает среднерыночный уровень. Это позволяет работодателям не только увеличивать штат за счет конкурентов, но и привлекать кадры из других профессиональных сфер. Проведенный аналитиками платформы опрос показал, что сменить профессию на рабочую не готова лишь четверть тех, кто не входит в данную группу в настоящий момент. Еще 7% рабочую специальность получили, но работать по ней не станут. Остальные при разных условиях готовы рассмотреть для себя вариант с переходом на рабочие позиции.