Екатеринбуржцев накормят блюдами, которые ели Медведев и Меркель в знаменитом ресторане города. Фото

В Екатеринбурге стартует историческо-гастрономический фестиваль «300 лет в обед!»

07 августа 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Все блюда на фестивале можно попробовать по фиксированной цене Фото: URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Попробовать президентский сет, который подавали экс-президенту России Дмитрию Медведеву и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, сможет любой житель Екатеринбурга. А отдать за это нужно будет всего лишь 1490 рублей. Эти и другие исторические гастроблюда появились в 41 ресторане в рамках фестиваль «300 лет в обед!», он посвящен юбилею города. Открытие посетил корреспондент URA.RU. «Мы сделали фестиваль, чтобы он был не просто про „поесть“. Он отвлечен от всех массовых гуляний, ведь не все хотят ходить на Плотинку, но желают присоединиться к празднику. И мы подумали, что было бы классно, чтобы рестораны и бары города придумали исторические сеты, а горожане могли хорошо поесть, вкусно выпить и узнать про историю города, в котором они живут», — рассказали инициаторы фестиваля и представители сети Resta Menegment. В фестивале участвуют заведения всех знаменитых в Екатеринбурге рестораторов — Кирилла Шлаена, Валентина Кузякина, Сергея Ременника, Артема Криницкого, а также в списке участников можно заметить Resta Menegment, «Свою компанию» и другие. В одном сете посетителей будет ждать три блюда за 1490 рублей. «Ресторан „Счастливые люди“ сделал историю про Дом моды — заведение сейчас находится на его месте. Представители ресторана решили узнать, как здесь раньше проводили время, и посвятили этому сет. А в баре „Огонек“ придумали смешные напитки, например, один из коктейлей называется „Бывший“ в честь Якова Свердлова, потому что не очень долго наш город ходил под этой фамилией», — пояснили представители сети Resta Menegment. Также менее чем за 1500 рублей гости смогут попробовать казареччи с лисичками и бычьими хвостами, телятину, томленую в темном пиве, свердловский пломбир с малиной и множество других блюд. Кроме ресторанов, горожане смогут посетить историческо-гастрономические экскурсии вместе с командой из «ЕКБГуляем». Посетителям будут рассказывать о том, как в Городке чекистов люди жили без кухонь (с посещением квартиры), как ощущал себя свердловский рок на гастрокарте Екатеринбурга, также познакомят с меню элитного квартала «Дворянское гнездо» на Уралмаше и многое другое. На прогулки необходимо записываться заранее. Фестиваль будет проходить с 7 по 20 августа. Подробнее о гастроучастниках можно узнать на официальном сайте. Ранее стало известно, что в честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Также шеф-повара должны были вдохновляться яркими событиями городской истории и знаковыми явлениями Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попробовать президентский сет, который подавали экс-президенту России Дмитрию Медведеву и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, сможет любой житель Екатеринбурга. А отдать за это нужно будет всего лишь 1490 рублей. Эти и другие исторические гастроблюда появились в 41 ресторане в рамках фестиваль «300 лет в обед!», он посвящен юбилею города. Открытие посетил корреспондент URA.RU. «Мы сделали фестиваль, чтобы он был не просто про „поесть“. Он отвлечен от всех массовых гуляний, ведь не все хотят ходить на Плотинку, но желают присоединиться к празднику. И мы подумали, что было бы классно, чтобы рестораны и бары города придумали исторические сеты, а горожане могли хорошо поесть, вкусно выпить и узнать про историю города, в котором они живут», — рассказали инициаторы фестиваля и представители сети Resta Menegment. В фестивале участвуют заведения всех знаменитых в Екатеринбурге рестораторов — Кирилла Шлаена, Валентина Кузякина, Сергея Ременника, Артема Криницкого, а также в списке участников можно заметить Resta Menegment, «Свою компанию» и другие. В одном сете посетителей будет ждать три блюда за 1490 рублей. «Ресторан „Счастливые люди“ сделал историю про Дом моды — заведение сейчас находится на его месте. Представители ресторана решили узнать, как здесь раньше проводили время, и посвятили этому сет. А в баре „Огонек“ придумали смешные напитки, например, один из коктейлей называется „Бывший“ в честь Якова Свердлова, потому что не очень долго наш город ходил под этой фамилией», — пояснили представители сети Resta Menegment. Также менее чем за 1500 рублей гости смогут попробовать казареччи с лисичками и бычьими хвостами, телятину, томленую в темном пиве, свердловский пломбир с малиной и множество других блюд. Кроме ресторанов, горожане смогут посетить историческо-гастрономические экскурсии вместе с командой из «ЕКБГуляем». Посетителям будут рассказывать о том, как в Городке чекистов люди жили без кухонь (с посещением квартиры), как ощущал себя свердловский рок на гастрокарте Екатеринбурга, также познакомят с меню элитного квартала «Дворянское гнездо» на Уралмаше и многое другое. На прогулки необходимо записываться заранее. Фестиваль будет проходить с 7 по 20 августа. Подробнее о гастроучастниках можно узнать на официальном сайте. Ранее стало известно, что в честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Также шеф-повара должны были вдохновляться яркими событиями городской истории и знаковыми явлениями Екатеринбурга.