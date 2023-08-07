Москва выразила протест Японии из-за угрозы вмешательства в дела РФ

07 августа 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Организация «Форума свободных народов построссии» является вмешательством в дела России, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД России выразил протест посольству Японии в Москве из-за предоставления официальной площадки для проведения «Форума свободных народов построссии». В Министерстве иностранных дел заявили, что это действие может быть рассмотрено как вмешательство во внутренние дела России. «Выражен протест посольству Японии из-за предоставления Токио площадки для проведения „Форума свободных народов построссии“, что может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела РФ», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В министерстве также предупредили о возможных ответных мерах, которые могут серьезно затронуть интересы Японии, в случае повторения провокаций со стороны Токио.

МИД России выразил протест посольству Японии в Москве из-за предоставления официальной площадки для проведения «Форума свободных народов построссии». В Министерстве иностранных дел заявили, что это действие может быть рассмотрено как вмешательство во внутренние дела России. «Выражен протест посольству Японии из-за предоставления Токио площадки для проведения „Форума свободных народов построссии“, что может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела РФ», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В министерстве также предупредили о возможных ответных мерах, которые могут серьезно затронуть интересы Японии, в случае повторения провокаций со стороны Токио.