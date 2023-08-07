Москва выразила протест Японии из-за угрозы вмешательства в дела РФ

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
Организация «Форума свободных народов построссии» является вмешательством в дела России, заявили в МИД РФ Фото:

МИД России выразил протест посольству Японии в Москве из-за предоставления официальной площадки для проведения «Форума свободных народов построссии». В Министерстве иностранных дел заявили, что это действие может быть рассмотрено как вмешательство во внутренние дела России.

«Выражен протест посольству Японии из-за предоставления Токио площадки для проведения „Форума свободных народов построссии“, что может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела РФ», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В министерстве также предупредили о возможных ответных мерах, которые могут серьезно затронуть интересы Японии, в случае повторения провокаций со стороны Токио.

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МИД России выразил протест посольству Японии в Москве из-за предоставления официальной площадки для проведения «Форума свободных народов построссии». В Министерстве иностранных дел заявили, что это действие может быть рассмотрено как вмешательство во внутренние дела России. «Выражен протест посольству Японии из-за предоставления Токио площадки для проведения „Форума свободных народов построссии“, что может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела РФ», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В министерстве также предупредили о возможных ответных мерах, которые могут серьезно затронуть интересы Японии, в случае повторения провокаций со стороны Токио.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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