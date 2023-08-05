Захарова пристыдила Токио неудобной правдой после его обвинений в сторону РФ

Захарова: обвиняя Россию в чем-то плохом, Япония забывает, что она была союзником нацистской Германии

05 августа 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Япония должна помнить темные пятна своей истории, заявила Мария Захаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерной позицию Японии, которая пытается убедить международную общественность в том, что Россия представляет основную угрозу для Европы, в то время как сама Япония замалчивает свое сотрудничество с нацистской Германией 80 лет назад. «Обвинения в сторону РФ выглядят особенно лицемерно в контексте старательно замалчиваемой японскими властями „неудобной“ исторической правды: 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Официальный представитель МИД РФ раскритиковала «Белую книгу по обороне» Японии, в которой содержатся тезисы о «плохой России» и призывает к объективности и ответственности в исторических оценках. Известно, что Япония во время Второй мировой войны состояла в союзе с Третьим рейхом и фашистской Италией. Данные страны приглашали присоединиться к себе и Советский Союз, но руководители СССР отказались от такой затеи, передают «Дни.ру»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерной позицию Японии, которая пытается убедить международную общественность в том, что Россия представляет основную угрозу для Европы, в то время как сама Япония замалчивает свое сотрудничество с нацистской Германией 80 лет назад. «Обвинения в сторону РФ выглядят особенно лицемерно в контексте старательно замалчиваемой японскими властями „неудобной“ исторической правды: 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Официальный представитель МИД РФ раскритиковала «Белую книгу по обороне» Японии, в которой содержатся тезисы о «плохой России» и призывает к объективности и ответственности в исторических оценках. Известно, что Япония во время Второй мировой войны состояла в союзе с Третьим рейхом и фашистской Италией. Данные страны приглашали присоединиться к себе и Советский Союз, но руководители СССР отказались от такой затеи, передают «Дни.ру»