Захарова пристыдила Токио неудобной правдой после его обвинений в сторону РФ

Захарова: обвиняя Россию в чем-то плохом, Япония забывает, что она была союзником нацистской Германии
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Япония должна помнить темные пятна своей истории, заявила Мария Захаровой Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерной позицию Японии, которая пытается убедить международную общественность в том, что Россия представляет основную угрозу для Европы, в то время как сама Япония замалчивает свое сотрудничество с нацистской Германией 80 лет назад.

«Обвинения в сторону РФ выглядят особенно лицемерно в контексте старательно замалчиваемой японскими властями „неудобной“ исторической правды: 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Официальный представитель МИД РФ раскритиковала «Белую книгу по обороне» Японии, в которой содержатся тезисы о «плохой России» и призывает к объективности и ответственности в исторических оценках.

Известно, что Япония во время Второй мировой войны состояла в союзе с Третьим рейхом и фашистской Италией. Данные страны приглашали присоединиться к себе и Советский Союз, но руководители СССР отказались от такой затеи, передают «Дни.ру»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерной позицию Японии, которая пытается убедить международную общественность в том, что Россия представляет основную угрозу для Европы, в то время как сама Япония замалчивает свое сотрудничество с нацистской Германией 80 лет назад. «Обвинения в сторону РФ выглядят особенно лицемерно в контексте старательно замалчиваемой японскими властями „неудобной“ исторической правды: 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией», — передает слова Захаровой telegram-канал МИД России. Официальный представитель МИД РФ раскритиковала «Белую книгу по обороне» Японии, в которой содержатся тезисы о «плохой России» и призывает к объективности и ответственности в исторических оценках. Известно, что Япония во время Второй мировой войны состояла в союзе с Третьим рейхом и фашистской Италией. Данные страны приглашали присоединиться к себе и Советский Союз, но руководители СССР отказались от такой затеи, передают «Дни.ру»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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