В РФ заблокировали активы самого богатого олигарха Украины за помощь «Азову»*

31 июля 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Ринат Ахметов финансировал ВСУ, сообщает «Коммерсантъ» Фото: Ирина Александрова/РИА Новости Счета украинского миллиардера Рината Ахметова заблокированы в РФ. В 2022 году Forbes считал его самым богатым жителем Украины. Его состояние оценивалось в 4,4 миллиарда долларов. Компания Ахметова «Метинвест Евразия» спонсировала ВСУ и нацбатальон Азов (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ». «По ходатайству СКР арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова», — сообщает газета. Там уточнили, что конфискация проходила в рамках уголовного дела о финансировании бизнесменом ВСУ и Азова. С начала российской спецоперации Ахметов финансировал нацбатальон через свою компанию «Метинвест Евразия» (принадлежит к британскому холдингу SCM Holdings Limited). Следствие считает, что деньги на финансирование террористической организации поступали, в том числе, из РФ. Компании «Метинвест Евразия» принадлежит пансионат «Горняк» в Краснодаре. Однако ее выручка упала с 24 февраля 2022 года. Forbes признала Ахметова самым богатым человеком Украины в 2022 году. Однако его выручка за год сократилась с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.



*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Счета украинского миллиардера Рината Ахметова заблокированы в РФ. В 2022 году Forbes считал его самым богатым жителем Украины. Его состояние оценивалось в 4,4 миллиарда долларов. Компания Ахметова «Метинвест Евразия» спонсировала ВСУ и нацбатальон Азов (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ». «По ходатайству СКР арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова», — сообщает газета. Там уточнили, что конфискация проходила в рамках уголовного дела о финансировании бизнесменом ВСУ и Азова. С начала российской спецоперации Ахметов финансировал нацбатальон через свою компанию «Метинвест Евразия» (принадлежит к британскому холдингу SCM Holdings Limited). Следствие считает, что деньги на финансирование террористической организации поступали, в том числе, из РФ. Компании «Метинвест Евразия» принадлежит пансионат «Горняк» в Краснодаре. Однако ее выручка упала с 24 февраля 2022 года. Forbes признала Ахметова самым богатым человеком Украины в 2022 году. Однако его выручка за год сократилась с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ