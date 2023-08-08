08 августа 2023

В Челябинске грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В аварии никто не пострадал Фото:

В Челябинске напротив дома по улице Игуменка, 153 грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших в аварии нет.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей, грузового авто марки „Сино“, и автомашины скорой медицинской помощи Ford. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения» — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в момент аварии в автомобиле скорой помощи пациентов не находилось. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Также в ведомстве обратились к участникам дорожного движения. Их попросили соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться от дороги, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Помимо этого от водителей требуется избегать резких маневров на дороге и быть предельно внимательными и осторожными.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске напротив дома по улице Игуменка, 153 грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших в аварии нет. «По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей, грузового авто марки „Сино“, и автомашины скорой медицинской помощи Ford. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения» — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в момент аварии в автомобиле скорой помощи пациентов не находилось. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Также в ведомстве обратились к участникам дорожного движения. Их попросили соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться от дороги, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Помимо этого от водителей требуется избегать резких маневров на дороге и быть предельно внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...