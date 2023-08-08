В Челябинске грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи

В аварии никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске напротив дома по улице Игуменка, 153 грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших в аварии нет.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей, грузового авто марки „Сино“, и автомашины скорой медицинской помощи Ford. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения» — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в момент аварии в автомобиле скорой помощи пациентов не находилось. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Также в ведомстве обратились к участникам дорожного движения. Их попросили соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться от дороги, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Помимо этого от водителей требуется избегать резких маневров на дороге и быть предельно внимательными и осторожными.