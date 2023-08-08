Группа «Вирус» выступит на опен-эйр фестивале в Сургуте

09 августа 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Сургутяне зажгут под вирусные хиты нулевых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поп-дива нулевых Ольга Лаки в команде с аранжировщиками Юрием Ступником и Андреем Гудас выступят на концертной площадке в Сургуте на фестивале HOPE ON AIR 13 августа. Об этом URA.RU сообщил медиахолдинг «OMEDIA!». Концерт легендарной группы в честь Дня физкультурника начнется в 16:00 на площади Театра СурГУ. Также на уличном фестивале выступят другие эстрадные звезды, среди них — Елена Темникова, Мари Краймбрери, Настя Крайнова и Сергей Павловский. Организаторы заявляют, что постаралась пригласить исполнителей, которые понравятся сургутянам разных возрастных групп. «Будет море классной музыки, ваши любимые песни и, конечно же, отличное настроение», — обещает группа «Вирус». Также на фестивале откроют интеллектуальную зону с мастер-классами от бизнес-спикеров и спортивную площадку, на которой 16 команд посоревнуются в игре по фиджитал-баскетболу за призовые 150 тысяч рублей.

Поп-дива нулевых Ольга Лаки в команде с аранжировщиками Юрием Ступником и Андреем Гудас выступят на концертной площадке в Сургуте на фестивале HOPE ON AIR 13 августа. Об этом URA.RU сообщил медиахолдинг «OMEDIA!». Концерт легендарной группы в честь Дня физкультурника начнется в 16:00 на площади Театра СурГУ. Также на уличном фестивале выступят другие эстрадные звезды, среди них — Елена Темникова, Мари Краймбрери, Настя Крайнова и Сергей Павловский. Организаторы заявляют, что постаралась пригласить исполнителей, которые понравятся сургутянам разных возрастных групп. «Будет море классной музыки, ваши любимые песни и, конечно же, отличное настроение», — обещает группа «Вирус». Также на фестивале откроют интеллектуальную зону с мастер-классами от бизнес-спикеров и спортивную площадку, на которой 16 команд посоревнуются в игре по фиджитал-баскетболу за призовые 150 тысяч рублей.