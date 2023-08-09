Пермяка насмерть придавила конструкция башенного крана

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Митрополит Челябинский и Миасский Никодим на стройплощадке кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск, подъемный кран, стройка
Рабочий получил смертельную травму в результате падения конструкции Фото:

В Перми следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования рабочего. По информации СУ СК по Прикамью, на мужчину 1997 года рождения упала конструкция башенного крана при проведении погрузочно-разгрузочных работ. На сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел 9 августа.

«9 августа в дневное время в ходе выполнения трудовых обязанностей монтажник с напарником осуществляли погрузку конструкций башенного крана в грузовой автомобиль. В ходе выполнения работ монтажник залез на конструкцию, поскользнулся и упал на землю, а конструкция рухнула на него. Мужчина получил смертельные травмы», — поясняет пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Следователи изымают документы на объекте, где проводились работы, опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.

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В Перми следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования рабочего. По информации СУ СК по Прикамью, на мужчину 1997 года рождения упала конструкция башенного крана при проведении погрузочно-разгрузочных работ. На сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел 9 августа. «9 августа в дневное время в ходе выполнения трудовых обязанностей монтажник с напарником осуществляли погрузку конструкций башенного крана в грузовой автомобиль. В ходе выполнения работ монтажник залез на конструкцию, поскользнулся и упал на землю, а конструкция рухнула на него. Мужчина получил смертельные травмы», — поясняет пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. Следователи изымают документы на объекте, где проводились работы, опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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