ЦБ пересмотрел оценку платежного баланса в июне

ЦБ: платежный баланс достиг профицита в 1,2 млрд долларов

10 августа 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

В России был достигнут профицит платежного баланса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Банк России пересмотрел оценку платежного баланса (экономические операции между резидентами и нерезидентами, которые происходили в течение определенного времени — прим. URA.RU). Согласно новым данным, в июле 2023 года был достигнут профицит в размере 1,2 млрд долларов. Первоначально сообщалось о дефиците платежного баланса в июне в размере 1,4 млрд долларов. «По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо платежного баланса сложилось на уровне 1,8 млрд долларов. Это значение близко к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 млрд долларов», — следует из данных Банка России. Всего профицит платежного баланса в январе—июле 2023 года составил 25,2 млрд долларов, сообщает Центробанк. Этот показатель значительно ниже уровня прошлого года. Ранее Банк России сообщил, что платежный баланс показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Дефицит счета составил 1,4 млрд долларов.

Банк России пересмотрел оценку платежного баланса (экономические операции между резидентами и нерезидентами, которые происходили в течение определенного времени — прим. URA.RU). Согласно новым данным, в июле 2023 года был достигнут профицит в размере 1,2 млрд долларов. Первоначально сообщалось о дефиците платежного баланса в июне в размере 1,4 млрд долларов. «По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо платежного баланса сложилось на уровне 1,8 млрд долларов. Это значение близко к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 млрд долларов», — следует из данных Банка России. Всего профицит платежного баланса в январе—июле 2023 года составил 25,2 млрд долларов, сообщает Центробанк. Этот показатель значительно ниже уровня прошлого года. Ранее Банк России сообщил, что платежный баланс показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Дефицит счета составил 1,4 млрд долларов.