09 августа 2023

ЦБ пересмотрел оценку платежного баланса в июне

ЦБ: платежный баланс достиг профицита в 1,2 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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В России был достигнут профицит платежного баланса Фото:
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Новая экономика России

Банк России пересмотрел оценку платежного баланса (экономические операции между резидентами и нерезидентами, которые происходили в течение определенного времени — прим. URA.RU). Согласно новым данным, в июле 2023 года был достигнут профицит в размере 1,2 млрд долларов. Первоначально сообщалось о дефиците платежного баланса в июне в размере 1,4 млрд долларов.

«По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо платежного баланса сложилось на уровне 1,8 млрд долларов. Это значение близко к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 млрд долларов», — следует из данных Банка России.

Всего профицит платежного баланса в январе—июле 2023 года составил 25,2 млрд долларов, сообщает Центробанк. Этот показатель значительно ниже уровня прошлого года.

Ранее Банк России сообщил, что платежный баланс показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Дефицит счета составил 1,4 млрд долларов.

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Банк России пересмотрел оценку платежного баланса (экономические операции между резидентами и нерезидентами, которые происходили в течение определенного времени — прим. URA.RU). Согласно новым данным, в июле 2023 года был достигнут профицит в размере 1,2 млрд долларов. Первоначально сообщалось о дефиците платежного баланса в июне в размере 1,4 млрд долларов. «По первой оценке июля 2023 года положительное сальдо платежного баланса сложилось на уровне 1,8 млрд долларов. Это значение близко к уточненной величине показателя июня: профициту в размере 1,2 млрд долларов», — следует из данных Банка России. Всего профицит платежного баланса в январе—июле 2023 года составил 25,2 млрд долларов, сообщает Центробанк. Этот показатель значительно ниже уровня прошлого года. Ранее Банк России сообщил, что платежный баланс показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Дефицит счета составил 1,4 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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