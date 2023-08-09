В Екатеринбурге выпускники военных вузов прибыли на сборы в железнодорожные соединения ЦВО

Выпускники военных вузов, направленные на службу в железнодорожные соединения Центрального военного округа, проходят методические сборы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В ходе сбора для молодых лейтенантов организованы занятия по огневой, тактической и физической подготовкам. Занятия будут проведены под руководством опытных военнослужащих, в том числе, имеющих опыт участия в специальной военной операции», — сообщили на портале Минобороны РФ.
Сборы проходят под руководством врио начальника управления железнодорожных войск Центрального военного округа полковника Алексея Кудряшкина. По завершению занятий военнослужащие сдадут зачеты по изученным дисциплинам и отправятся в части железнодорожных соединений ЦВО.
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