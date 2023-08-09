09 августа 2023

В Екатеринбурге выпускники военных вузов прибыли на сборы в железнодорожные соединения ЦВО

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, железнодорожные пути, железная дорога, солдат, железнодорожные войска
По завершению сборов военные отправятся в части желдор соединений ЦВО Фото:

Выпускники военных вузов, направленные на службу в железнодорожные соединения Центрального военного округа, проходят методические сборы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В ходе сбора для молодых лейтенантов организованы занятия по огневой, тактической и физической подготовкам. Занятия будут проведены под руководством опытных военнослужащих, в том числе, имеющих опыт участия в специальной военной операции», — сообщили на портале Минобороны РФ.

Сборы проходят под руководством врио начальника управления железнодорожных войск Центрального военного округа полковника Алексея Кудряшкина. По завершению занятий военнослужащие сдадут зачеты по изученным дисциплинам и отправятся в части железнодорожных соединений ЦВО.

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Выпускники военных вузов, направленные на службу в железнодорожные соединения Центрального военного округа, проходят методические сборы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «В ходе сбора для молодых лейтенантов организованы занятия по огневой, тактической и физической подготовкам. Занятия будут проведены под руководством опытных военнослужащих, в том числе, имеющих опыт участия в специальной военной операции», — сообщили на портале Минобороны РФ. Сборы проходят под руководством врио начальника управления железнодорожных войск Центрального военного округа полковника Алексея Кудряшкина. По завершению занятий военнослужащие сдадут зачеты по изученным дисциплинам и отправятся в части железнодорожных соединений ЦВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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