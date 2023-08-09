В Тюмени началось строительство нового проекта от компании «Скандиа»

Проект будет реализован в одной из самых динамично развивающихся частей Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Квартал «Скандиа. В Слободе» возводится в самом сердце Тюменской Слободы через дорогу от гимназии №4. Будет состоять из двух зеркальных очередей строительства переменной этажности от 6 до 24 этажей. Доминантами проекта станут две 24-этажные башни. Проект станет синтезом природного ландшафта и городской среды.

Архитектура проекта — лаконичная и располагающая к размеренному загородному образу жизни в городе. В благоустройстве двора реализуется концепция парка, здесь будет приятно гулять и играть в любое время года. Благодаря 3-ярусному озеленению будет сформирована плавная и естественная природная среда, которая поддержит идею создания кусочка леса во дворе.

Детские площадки будут разделены на разные возрастные группы: для малышей, школьников и подростков. Для взрослых предусмотрена спортивная зона и уличные встраиваемые батуты. Рядом располагается экопарк для пеших и велопрогулок.

В проекте представлен большой выбор планировочных решений от 23 до 106 квадратных метров. Все квартиры предполагают наличие кухни-гостиной, где удобно проводить время с семьей и встречать гостей. В каждой квартире большая площадь остекления, есть квартиры с французским балконом и гардеробной. Квартиры на первом этаже имеют террасу и отдельный вход. Здесь можно организовать палисадник, устраивать пикник, читать или, например, заниматься йогой на свежем воздухе. Все 2- и 3-комнатные квартиры продаются в комплекте с парковочным местом. Также в проекте есть кладовые помещения.

Для покупки квартиры в Квартале «Скандиа. В Слободе» можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры. Также действуют варианты льготных форматов ипотек. Так по программе «Семейная ипотека» кредит можно оформить по выгодной ставке от 1,6% годовых на период строительства или по ставке 4% на весь срок ипотеки.

Доминантой проекта станут две 24-этажные башни Скандиа

В благоустройстве двора реализуется концепция парка Скандиа

Архитектура проекта — лаконичная и располагающая к размеренному загородному образу жизни в городе Скандиа

Отдел продаж «Скандиа. В Слободе»: ул. Василия Малкова, 21, к.1, ст. 1

Телефон отдела продаж: +7 (3452) 69-76-77

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