Bild: Германия поставит Украине новейший беспилотник LUNA NG

13 августа 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Новейшая модель БПЛА должна поступить на вооружение ВСУ до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ до конца года получат от германского оборонного концерна Rheinmetall разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag. «До конца 2023 года группа вооружений по поручению Германии поставит беспилотный комплекс для воздушной разведки Luna. […] Новый беспилотник представляет собой совершенно новую разработку. Он может обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь», — пишет газета Bild am Sonntag (заблокирована в России). Ранее правительство Германии одобрило поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Несмотря на это, окончательное решение о передаче Киеву данного вооружения не было принято. Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что германские ракеты будут использованы для ударов по территории России.

ВСУ до конца года получат от германского оборонного концерна Rheinmetall разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag. «До конца 2023 года группа вооружений по поручению Германии поставит беспилотный комплекс для воздушной разведки Luna. […] Новый беспилотник представляет собой совершенно новую разработку. Он может обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь», — пишет газета Bild am Sonntag (заблокирована в России). Ранее правительство Германии одобрило поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Несмотря на это, окончательное решение о передаче Киеву данного вооружения не было принято. Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что германские ракеты будут использованы для ударов по территории России.