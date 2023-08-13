В Адыгее четвертый день ищут пропавших девочек

В Адыгее уже четвертый день продолжается поиск двух 15-летних девочек, которые предположительно пропали в Майкопе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
«Сейчас проходят мероприятия по установлению местонахождения двух 15-летних жительниц Адыгеи», — передает сообщение МВД РИА Новости. Там добавили, что местная полиция совместно с поисковой группой активно ищет подростков. Согласно данным правоохранителей, девочки пропали 10 августа.
Полиция уже располагает некоторой информацией о возможных местах, где они могут находиться. Хотя предварительные данные указывают на пребывание в Адыгее, следует учесть, что это не первое исчезновение девочек. Ранее они покидали свой дом, и, хотя их были найдены, через некоторое время они снова ушли, заключили в пресс-службе.
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