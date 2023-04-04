В Магнитогорске пропали двое детей. Скрин

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Город. Курган, зима, ученики, рюкзаки, дети, школьники, мальчики
Дети ушли с школьными принадлежностями Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух детей, которые пропали 4 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Пропали дети. Просим помощи в распространении ориентировки. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках», — уточнили в сообществе «Легион-Спас74» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировках указано, что 4 апреля пропала 12-летняя девочка, которая ушла из дома №139 по улице Суворова, а также 11-летний мальчик, который ушел из дома №159/1 по улице Советская. У девочки с собой был мешок для обуви, у мальчика портфель.

Ранее стало известно, что в Сатке пропал 11-летний мальчик. Ребенок был найден живым.

Девочка пропала со школьными принадлежностями
Девочка пропала со школьными принадлежностями
Мальчик пропал с портфелем
Мальчик пропал с портфелем

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух детей, которые пропали 4 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда. «Пропали дети. Просим помощи в распространении ориентировки. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках», — уточнили в сообществе «Легион-Спас74» в соцсети «ВКонтакте». В ориентировках указано, что 4 апреля пропала 12-летняя девочка, которая ушла из дома №139 по улице Суворова, а также 11-летний мальчик, который ушел из дома №159/1 по улице Советская. У девочки с собой был мешок для обуви, у мальчика портфель. Ранее стало известно, что в Сатке пропал 11-летний мальчик. Ребенок был найден живым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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