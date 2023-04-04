Дети ушли с школьными принадлежностями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух детей, которые пропали 4 апреля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Пропали дети. Просим помощи в распространении ориентировки. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках», — уточнили в сообществе «Легион-Спас74» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировках указано, что 4 апреля пропала 12-летняя девочка, которая ушла из дома №139 по улице Суворова, а также 11-летний мальчик, который ушел из дома №159/1 по улице Советская. У девочки с собой был мешок для обуви, у мальчика портфель.

Ранее стало известно, что в Сатке пропал 11-летний мальчик. Ребенок был найден живым.

Девочка пропала со школьными принадлежностями Сообщество «Легион-Спас74» в соцсети «ВКонтакте».