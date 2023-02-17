В Свердловской области пропали две школьницы

Школьницы пропали одновременно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две 14-летние школьницы из поселка Дружинино (Свердловская область) пропали 17 февраля и до сих пор не вышли на связь. Информация об этом появилась в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропали Серикова Виктория Игоревна 14 лет (2008 г. р.) и Ахманаева Ульяна Андреевна 14 лет (2008 г. р.), п. г. т. Дружинино, Нижнесергинский район», — сообщают представители поискового отряда. Девочек никто не видел с 17 февраля.

В день пропажи Виктория была одета в черную куртку, черно-белые клетчатые штаны, черные ботинки и такого же цвета шапку. Ульяна ушла из дома в черной кофте, черных штанах в клетку, черных ботинках и черной шапке. Отряд «ЛизаАлерт» просить всех, кто обладает информацией о девочках, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52. Также поисковикам нужна помощь добровольцев.