С завтрашнего дня цена проезда на маршруте №17 в Челябинске поднимется до 33 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске в августе вырастет стоимость проезда в маршрутках. С 15 августа подорожает маршрут №17, с 21 августа вырастет цена проезда в автобусах маршрута №19. Объявления об этом уже расклеены в автобусах.

«С завтрашнего дня стоимость проезда на маршруте № 17, который курсирует между Парковым и АМЗ, составит не 28, а 33 рубля. Также с 21 августа подорожает проезд в автобусах маршрута №19, курсирующих с ЧМЗ на Сельмаш через бывшую свалку и улицу Героев Танкограда», — следует из информации в листовках.

На данный момент перевозчики на маршрутах осуществляют свою деятельность по нерегулируемым тарифам и вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, предупреждая об этом областной минтранс. URA.RU отправило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.