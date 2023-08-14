В Челябинске в августе вырастет стоимость проезда в маршрутках

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Повседневная жизнь. Пермь, салон автобуса, пассажиры в автобусе
С завтрашнего дня цена проезда на маршруте №17 в Челябинске поднимется до 33 рублей Фото:

В Челябинске в августе вырастет стоимость проезда в маршрутках. С 15 августа подорожает маршрут №17, с 21 августа вырастет цена проезда в автобусах маршрута №19. Объявления об этом уже расклеены в автобусах.

«С завтрашнего дня стоимость проезда на маршруте № 17, который курсирует между Парковым и АМЗ, составит не 28, а 33 рубля. Также с 21 августа подорожает проезд в автобусах маршрута №19, курсирующих с ЧМЗ на Сельмаш через бывшую свалку и улицу Героев Танкограда», — следует из информации в листовках.

На данный момент перевозчики на маршрутах осуществляют свою деятельность по нерегулируемым тарифам и вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, предупреждая об этом областной минтранс. URA.RU отправило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Челябинске в августе вырастет стоимость проезда в маршрутках. С 15 августа подорожает маршрут №17, с 21 августа вырастет цена проезда в автобусах маршрута №19. Объявления об этом уже расклеены в автобусах. «С завтрашнего дня стоимость проезда на маршруте № 17, который курсирует между Парковым и АМЗ, составит не 28, а 33 рубля. Также с 21 августа подорожает проезд в автобусах маршрута №19, курсирующих с ЧМЗ на Сельмаш через бывшую свалку и улицу Героев Танкограда», — следует из информации в листовках. На данный момент перевозчики на маршрутах осуществляют свою деятельность по нерегулируемым тарифам и вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, предупреждая об этом областной минтранс. URA.RU отправило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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