В Ельцин Центре открыли огромный МФЦ с роботами. Фото, видео

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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, мфц
В новом центре будет работать сразу 24 окна Фото:

В Екатеринбурге в Ельцин Центре открыли флагманский центр «Мои Документы». Он станет самой крупной площадкой, где горожане смогут получить паспорт, документально оформить свое дело или новый дом. На презентации побывал корреспондент URA.RU.

«Площадь нового центра „Мои документы“ — 857 квадратных метров, здесь будут работать 24 окна, где можно получить помощь специалистов-универсалов. Центр оснащен высокоскоростным оборудованием, позволяющим сократить время приема документов», — пояснили представители департамента информационной политики.

На площадке также есть робот-помощник Алексей, к которому можно обратиться за консультацией, как голосом, так и при помощи специального экрана. На площадке действует и робот-диагност, у которого можно проверить здоровье.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, подобный центр позволит сократить дистанцию между тем, кто получает услугу, и государственным органом. «Практика показала, что это очень удобно. Я желаю сотрудникам успехов, пусть вам здесь работается хорошо на благо жителей Свердловской области», — заявил Куйвашев.

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В Екатеринбурге в Ельцин Центре открыли флагманский центр «Мои Документы». Он станет самой крупной площадкой, где горожане смогут получить паспорт, документально оформить свое дело или новый дом. На презентации побывал корреспондент URA.RU. «Площадь нового центра „Мои документы“ — 857 квадратных метров, здесь будут работать 24 окна, где можно получить помощь специалистов-универсалов. Центр оснащен высокоскоростным оборудованием, позволяющим сократить время приема документов», — пояснили представители департамента информационной политики. На площадке также есть робот-помощник Алексей, к которому можно обратиться за консультацией, как голосом, так и при помощи специального экрана. На площадке действует и робот-диагност, у которого можно проверить здоровье. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, подобный центр позволит сократить дистанцию между тем, кто получает услугу, и государственным органом. «Практика показала, что это очень удобно. Я желаю сотрудникам успехов, пусть вам здесь работается хорошо на благо жителей Свердловской области», — заявил Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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