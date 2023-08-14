Представитель ННК прокомментировал ЧП на нефтяном месторождении в ХМАО

На место взрыва выехали сотрудники ННК
В Независимой нефтегазовой компании (ННК) дали комментарий по поводу происшествия на Талинском нефтяном месторождении (ХМАО). Представитель компании Рустам Кажаров сообщил, что на место взрыва выехали сотрудники предприятия.
«Люди выехали на место, разбираются. Официальная информация будет завтра», — цитируют Кажарова «Известия».
Ранее URA.RU рассказало, что на Талинском нефтяном месторождении (ХМАО) прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали люди. Сообщается о погибших. На месте работают следственные органы и прокуратура.
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