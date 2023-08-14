14 августа 2023

Представитель ННК прокомментировал ЧП на нефтяном месторождении в ХМАО

Представитель ННК Кажаров: на место взрыва выехали сотрудники компании
© Служба новостей «URA.RU»
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На место взрыва выехали сотрудники ННК Фото:

В Независимой нефтегазовой компании (ННК) дали комментарий по поводу происшествия на Талинском нефтяном месторождении (ХМАО). Представитель компании Рустам Кажаров сообщил, что на место взрыва выехали сотрудники предприятия.

«Люди выехали на место, разбираются. Официальная информация будет завтра», — цитируют Кажарова «Известия».

Ранее URA.RU рассказало, что на Талинском нефтяном месторождении (ХМАО) прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали люди. Сообщается о погибших. На месте работают следственные органы и прокуратура.

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В Независимой нефтегазовой компании (ННК) дали комментарий по поводу происшествия на Талинском нефтяном месторождении (ХМАО). Представитель компании Рустам Кажаров сообщил, что на место взрыва выехали сотрудники предприятия. «Люди выехали на место, разбираются. Официальная информация будет завтра», — цитируют Кажарова «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что на Талинском нефтяном месторождении (ХМАО) прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали люди. Сообщается о погибших. На месте работают следственные органы и прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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