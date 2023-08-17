В Челябинске из гипермаркета «Лента» эвакуировались 100 человек

Посетители гипермаркета эвакуировались самостоятельно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске 17 августа возле гипермаркета «Лента» по улице Братьев Кашириных срочно эвакуировались 100 человек. Как URA.RU уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сработала система пожаротушения.

«В помещении аккумуляторной, расположенном на складе, сработала система пожаротушения. Самостоятельно из здания гипермаркета эвакуировались 100 человек», — отметили URA.RU в МЧС.

Пожарные выехали на место происшествия, когда система в «Ленте» сработала. Причина ее активации в настоящий момент уточняется. В МЧС сообщили, что возгорания не было, пострадавших также нет.

О задымлении в районе гипермаркета сообщили очевидцы. Однако на записях камер наружного видеонаблюдения дыма не видно.