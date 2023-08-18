В Тюмени началась борьба за высокую должность в областной прокуратуре

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
На ключевую должность в прокуратуре Тюменской области претендуют три кандидата Фото:

В Тюменской областной прокуратуре начался отбор кандидатов на должность главы управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Предыдущий начальник управления Руслан Новопашин возглавил прокуратуру Ленинского округа Тюмени. Приказ о назначении был подписан Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 9 августа 2023 года.

«На должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью рассматриваются три кандидата. Их имена пока не раскрываются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу прокуратуры по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Указанные кадровые перестановки были спрогнозированы инсайдерами агентства.

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В Тюменской областной прокуратуре начался отбор кандидатов на должность главы управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Предыдущий начальник управления Руслан Новопашин возглавил прокуратуру Ленинского округа Тюмени. Приказ о назначении был подписан Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 9 августа 2023 года. «На должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью рассматриваются три кандидата. Их имена пока не раскрываются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу прокуратуры по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Указанные кадровые перестановки были спрогнозированы инсайдерами агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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