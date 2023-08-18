В Тюмени началась борьба за высокую должность в областной прокуратуре

В Тюменской областной прокуратуре начался отбор кандидатов на должность главы управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Предыдущий начальник управления Руслан Новопашин возглавил прокуратуру Ленинского округа Тюмени. Приказ о назначении был подписан Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 9 августа 2023 года.
«На должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью рассматриваются три кандидата. Их имена пока не раскрываются», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу прокуратуры по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Указанные кадровые перестановки были спрогнозированы инсайдерами агентства.
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