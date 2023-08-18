Лавров уличил главу внешнеполитической службы ЕС Борреля в расизме

19 августа 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Лавров считает, что США боятся потерять возможность существовать за счет других государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обладает расистским мировоззрением, поэтому для него не приемлема идея о том, что в мире может быть несколько сильных держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью. «На Западе сейчас у руля такие люди, как Боррель, которые делят мир на свой „цветущий сад“ и „джунгли“, где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности» — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь». Лавров считает что, концепция, которую продвигают США и их партнеры, не предполагает гармоничного развития человечества. Наоборот, прослеживается желание Запада подчинить своей воле все самостоятельные государства. Западные страны пугает утрата возможности существовать за счет остальных государств. А также то, что они не смогут обеспечивать себе экономический рост за счет слабых игроков на международном рынке.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обладает расистским мировоззрением, поэтому для него не приемлема идея о том, что в мире может быть несколько сильных держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью. «На Западе сейчас у руля такие люди, как Боррель, которые делят мир на свой „цветущий сад“ и „джунгли“, где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности» — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь». Лавров считает что, концепция, которую продвигают США и их партнеры, не предполагает гармоничного развития человечества. Наоборот, прослеживается желание Запада подчинить своей воле все самостоятельные государства. Западные страны пугает утрата возможности существовать за счет остальных государств. А также то, что они не смогут обеспечивать себе экономический рост за счет слабых игроков на международном рынке.