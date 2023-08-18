18 августа 2023

Лавров уличил главу внешнеполитической службы ЕС Борреля в расизме

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров считает, что США боятся потерять возможность существовать за счет других государств Фото:

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обладает расистским мировоззрением, поэтому для него не приемлема идея о том, что в мире может быть несколько сильных держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью.

«На Западе сейчас у руля такие люди, как Боррель, которые делят мир на свой „цветущий сад“ и „джунгли“, где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности» — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

Лавров считает что, концепция, которую продвигают США и их партнеры, не предполагает гармоничного развития человечества. Наоборот, прослеживается желание Запада подчинить своей воле все самостоятельные государства.

Западные страны пугает утрата возможности существовать за счет остальных государств. А также то, что они не смогут обеспечивать себе экономический рост за счет слабых игроков на международном рынке.

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обладает расистским мировоззрением, поэтому для него не приемлема идея о том, что в мире может быть несколько сильных держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью. «На Западе сейчас у руля такие люди, как Боррель, которые делят мир на свой „цветущий сад“ и „джунгли“, где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности» — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь». Лавров считает что, концепция, которую продвигают США и их партнеры, не предполагает гармоничного развития человечества. Наоборот, прослеживается желание Запада подчинить своей воле все самостоятельные государства. Западные страны пугает утрата возможности существовать за счет остальных государств. А также то, что они не смогут обеспечивать себе экономический рост за счет слабых игроков на международном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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