Лавров уличил главу внешнеполитической службы ЕС Борреля в расизме

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обладает расистским мировоззрением, поэтому для него не приемлема идея о том, что в мире может быть несколько сильных держав. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью.
«На Западе сейчас у руля такие люди, как Боррель, которые делят мир на свой „цветущий сад“ и „джунгли“, где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности» — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».
Лавров считает что, концепция, которую продвигают США и их партнеры, не предполагает гармоничного развития человечества. Наоборот, прослеживается желание Запада подчинить своей воле все самостоятельные государства.
Западные страны пугает утрата возможности существовать за счет остальных государств. А также то, что они не смогут обеспечивать себе экономический рост за счет слабых игроков на международном рынке.
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