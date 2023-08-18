Екатеринбуржец ударил мужчину ножом во время пьянки

В Екатеринбурге неизвестный ударил мужчину ножом в одной из квартир дома на улице Амундсена, 52. Инцидент произошел во время пьянки, пострадавшего увезли на скорой, сообщил очевидец в соцсети.
«На Амундсена, 52 пырнули ножом человека. Была какая-то пьянка в гостях, пострадавшего вытащили на первый этаж. Приехала реанимация», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4 около 20 часов вечера. Гражданин, причастный к нанесению телесных повреждений, задержан. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства конфликта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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