Екатеринбуржец ударил мужчину ножом во время пьянки

19 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец ударил мужчину ножом в одной из квартир дома на улице Амундсена, 52 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный ударил мужчину ножом в одной из квартир дома на улице Амундсена, 52. Инцидент произошел во время пьянки, пострадавшего увезли на скорой, сообщил очевидец в соцсети. «На Амундсена, 52 пырнули ножом человека. Была какая-то пьянка в гостях, пострадавшего вытащили на первый этаж. Приехала реанимация», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4 около 20 часов вечера. Гражданин, причастный к нанесению телесных повреждений, задержан. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства конфликта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге неизвестный ударил мужчину ножом в одной из квартир дома на улице Амундсена, 52. Инцидент произошел во время пьянки, пострадавшего увезли на скорой, сообщил очевидец в соцсети. «На Амундсена, 52 пырнули ножом человека. Была какая-то пьянка в гостях, пострадавшего вытащили на первый этаж. Приехала реанимация», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4 около 20 часов вечера. Гражданин, причастный к нанесению телесных повреждений, задержан. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства конфликта», — сообщили в пресс-службе ведомства.