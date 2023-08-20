Научрук космических исследований СССР попал в больницу, узнав о крушении «Луны-25»

Академик Маров попал в больницу после новостей о крушении станции «Луна-25»

20 августа 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Академик Михаил Маров болезненно воспринял крушение станции «Луна-25» Фото: Роскосмос 90-летний научный руководитель космических исследований СССР Михаил Маров попал в больницу после того, как узнал о крушении космической станции «Луна-25». Академик признался, что высадка станции для него была единственной возможностью увидеть возрождение космической лунной программы. «Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. <…> Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», — сообщил Михаил Маров в разговоре с РБК. Тем не менее, он выразил надежду, что Роскосмос решится в будущем повторить эксперимент по высадке станции на Луну, используя новоприобретенный опыт. Россия впервые за 50 лет отправила с космодрома «Восточный» на Луну космическую станцию. Целью исследования являлся поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника. 19 августа при переходе станции на орбиту спутника произошла внештатная ситуация. По итогу «Луна-25» столкнулась о спутник Земли и была уничтожена, передает телеканал «Царьград».

90-летний научный руководитель космических исследований СССР Михаил Маров попал в больницу после того, как узнал о крушении космической станции «Луна-25». Академик признался, что высадка станции для него была единственной возможностью увидеть возрождение космической лунной программы. «Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. <…> Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», — сообщил Михаил Маров в разговоре с РБК. Тем не менее, он выразил надежду, что Роскосмос решится в будущем повторить эксперимент по высадке станции на Луну, используя новоприобретенный опыт. Россия впервые за 50 лет отправила с космодрома «Восточный» на Луну космическую станцию. Целью исследования являлся поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника. 19 августа при переходе станции на орбиту спутника произошла внештатная ситуация. По итогу «Луна-25» столкнулась о спутник Земли и была уничтожена, передает телеканал «Царьград».