Патриарх Кирилл наградил орденом главу «Сургутнефтегаза»

21 августа 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Награждение прошло в соборном Храме Христа Спасителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РПЦ. Награждение прошло в праздник преображения Господня после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. «Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл наградил генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“ В.Л. Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени», — сообщили в РПЦ. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации получить комментарий не удалось. В пиар блоке компании не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха в ХМАО. Празднование было перенесено на неделю.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РПЦ. Награждение прошло в праздник преображения Господня после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. «Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл наградил генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“ В.Л. Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени», — сообщили в РПЦ. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации получить комментарий не удалось. В пиар блоке компании не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха в ХМАО. Празднование было перенесено на неделю.