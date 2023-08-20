20 августа 2023
19 августа 2023

Патриарх Кирилл наградил орденом главу «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Награждение прошло в соборном Храме Христа Спасителя Фото:

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РПЦ.

Награждение прошло в праздник преображения Господня после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. «Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл наградил генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“ В.Л. Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени», — сообщили в РПЦ.

За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации получить комментарий не удалось. В пиар блоке компании не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха в ХМАО. Празднование было перенесено на неделю.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РПЦ. Награждение прошло в праздник преображения Господня после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. «Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл наградил генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“ В.Л. Богданова орденом преподобного Андрея Иконописца I степени», — сообщили в РПЦ. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации получить комментарий не удалось. В пиар блоке компании не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха в ХМАО. Празднование было перенесено на неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...