Минцифры: в ХМАО появился соседский чат, работающий через «Госуслуги»

В ХМАО появился доступ в «Чат с соседями», который пока работает в тестовом режиме в приложении «Госуслуги. Дом». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры России.
«В приложении «Госуслуги. Дом» появились чаты с соседями. Он работает на платформе «VK мессенджера». Его разработали при поддержке Минстроя и Минцифры оператором ГИС ЖКХ и «Госуслуги. Дом» — АО «Оператор информационной системы», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Сейчас сервис доступен в тестовом режиме жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры.
Чатами могут воспользоваться только подтвержденные, по данным Росреестра, собственники квартир. По словам пресс-службы Минцифры, чат был разработан для решения вопросов, которые касаются жизни дома, предоставления и оплаты услуг ЖКХ.
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