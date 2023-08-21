Минцифры: в ХМАО появился соседский чат, работающий через «Госуслуги»

21 августа 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Чатами могут пользоваться подтвержденные по данным Росреестра собственники квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО появился доступ в «Чат с соседями», который пока работает в тестовом режиме в приложении «Госуслуги. Дом». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры России. «В приложении «Госуслуги. Дом» появились чаты с соседями. Он работает на платформе «VK мессенджера». Его разработали при поддержке Минстроя и Минцифры оператором ГИС ЖКХ и «Госуслуги. Дом» — АО «Оператор информационной системы», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Сейчас сервис доступен в тестовом режиме жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры. Чатами могут воспользоваться только подтвержденные, по данным Росреестра, собственники квартир. По словам пресс-службы Минцифры, чат был разработан для решения вопросов, которые касаются жизни дома, предоставления и оплаты услуг ЖКХ.

В ХМАО появился доступ в «Чат с соседями», который пока работает в тестовом режиме в приложении «Госуслуги. Дом». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры России. «В приложении «Госуслуги. Дом» появились чаты с соседями. Он работает на платформе «VK мессенджера». Его разработали при поддержке Минстроя и Минцифры оператором ГИС ЖКХ и «Госуслуги. Дом» — АО «Оператор информационной системы», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. Сейчас сервис доступен в тестовом режиме жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры. Чатами могут воспользоваться только подтвержденные, по данным Росреестра, собственники квартир. По словам пресс-службы Минцифры, чат был разработан для решения вопросов, которые касаются жизни дома, предоставления и оплаты услуг ЖКХ.