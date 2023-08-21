В Сургуте развернули российский флаг размером с 4 футбольных поля. Видео

22 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Сургутяне развернули российский триколор длиной 429 метров Фото: Московец Илья © URA.RU Региональная общественная организация «Лига Наций» провела флешмоб в Сургуте, на котором активисты развернули российский флаг длиной 429 метров и шириной 1,3 метра. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Около трехсот человек собрались на площади речного вокзала, чтобы поучаствовать во флешмобе, приуроченному ко Дню Государственного флага РФ. Длина развернутого флага составила 429 метров, это число символично подчеркивает возраст Сургута», — рассказал журналист агентства. Кроме волонтеров общественной организации к флешмобу также приобщались горожане, спортсмены и студенты. Под песни Олега Газманова и Шамана они прокричали трехкратное «ура» и запустили по флагу волну. «Главное — это показать, насколько безгранична любовь людей к своей родине. Растянуть флаг — один из способов показать эту любовь», — отметил волонтер «Лиги Наций». Некоторые участники перепутали праздники и подумали, что они собрались в честь 429-летия Сургута. «Сегодня здесь празднуем 429-летие Сургута, в честь этого развернули флаг», — прокомментировал один из волонтеров организации.

Региональная общественная организация «Лига Наций» провела флешмоб в Сургуте, на котором активисты развернули российский флаг длиной 429 метров и шириной 1,3 метра. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Около трехсот человек собрались на площади речного вокзала, чтобы поучаствовать во флешмобе, приуроченному ко Дню Государственного флага РФ. Длина развернутого флага составила 429 метров, это число символично подчеркивает возраст Сургута», — рассказал журналист агентства. Кроме волонтеров общественной организации к флешмобу также приобщались горожане, спортсмены и студенты. Под песни Олега Газманова и Шамана они прокричали трехкратное «ура» и запустили по флагу волну. «Главное — это показать, насколько безгранична любовь людей к своей родине. Растянуть флаг — один из способов показать эту любовь», — отметил волонтер «Лиги Наций». Некоторые участники перепутали праздники и подумали, что они собрались в честь 429-летия Сургута. «Сегодня здесь празднуем 429-летие Сургута, в честь этого развернули флаг», — прокомментировал один из волонтеров организации.