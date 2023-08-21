Компания «Сургутнефтегаз» готовит на День нефтяника VIP-вечеринку. Как сообщил URA.RU источник из нефтяной компании, для гостей специально пригласили академический хор, выступавший в Ватикане, и финалистку «Фабрики звезд» Юлианну Караулову.
«Для VIP-гостей руководство „СНГ“ устроит вечеринку 1 сентября. Для торжественной части приглашены академический хор Сретенского монастыря, который совершил уже не одно кругосветное турне. Они выступали в таких религиозных точках, как папская резиденция в Ватикане и Соборе Парижской Богоматери в Париже. Во второй части для гостей будет петь финалистка „Фабрики звезд“ Юлианна Караулова. Дальше — фуршет и вечеринка „Прокачаем“», — сообщил собеседник.
Для сотрудников руководство компании проведет отдельные пять концертов. «Для подразделений будут отдельные вечера в честь Дня нефтяника. Что будет в программе, пока не известно», — добавил собеседник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Сургутнефтегаз». В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки на День нефтяника. Работникам дарят зонт и шапку с фонариком.
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