21 августа 2023

«Сургутнефтегаз» готовит на День нефтяника VIP-вечеринку

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, бармен, коктейли, бар, приготовление коктейля
После торжественной части начнется вечеринка «Прокачаем» Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» готовит на День нефтяника VIP-вечеринку. Как сообщил URA.RU источник из нефтяной компании, для гостей специально пригласили академический хор, выступавший в Ватикане, и финалистку «Фабрики звезд» Юлианну Караулову.

«Для VIP-гостей руководство „СНГ“ устроит вечеринку 1 сентября. Для торжественной части приглашены академический хор Сретенского монастыря, который совершил уже не одно кругосветное турне. Они выступали в таких религиозных точках, как папская резиденция в Ватикане и Соборе Парижской Богоматери в Париже. Во второй части для гостей будет петь финалистка „Фабрики звезд“ Юлианна Караулова. Дальше — фуршет и вечеринка „Прокачаем“», — сообщил собеседник.

Для сотрудников руководство компании проведет отдельные пять концертов. «Для подразделений будут отдельные вечера в честь Дня нефтяника. Что будет в программе, пока не известно», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Сургутнефтегаз». В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки на День нефтяника. Работникам дарят зонт и шапку с фонариком.

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Компания «Сургутнефтегаз» готовит на День нефтяника VIP-вечеринку. Как сообщил URA.RU источник из нефтяной компании, для гостей специально пригласили академический хор, выступавший в Ватикане, и финалистку «Фабрики звезд» Юлианну Караулову. «Для VIP-гостей руководство „СНГ“ устроит вечеринку 1 сентября. Для торжественной части приглашены академический хор Сретенского монастыря, который совершил уже не одно кругосветное турне. Они выступали в таких религиозных точках, как папская резиденция в Ватикане и Соборе Парижской Богоматери в Париже. Во второй части для гостей будет петь финалистка „Фабрики звезд“ Юлианна Караулова. Дальше — фуршет и вечеринка „Прокачаем“», — сообщил собеседник. Для сотрудников руководство компании проведет отдельные пять концертов. «Для подразделений будут отдельные вечера в честь Дня нефтяника. Что будет в программе, пока не известно», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Сургутнефтегаз». В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки на День нефтяника. Работникам дарят зонт и шапку с фонариком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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