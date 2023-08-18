18 августа 2023

Сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки на День нефтяника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, подарки, презенты, призентация
В числе подарков для работников «Сургутнефтегаза» — зонты, полотенца, наборы специй и сумки-холодильники Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника, который празднуют в первое воскресенье сентября. Новостью поделился с агентством работник одного из подразделений предприятия.

«Профсоюз начал выдавать подарки на День нефтяника. В фирменном подарочном пакете — зонт и шапка с фонариком», — сообщил нефтяник. Его порадовала оригинальность подарка.

Собеседник поделился с корреспондентом, что подарки в разных филиалах отличаются: кто-то получил в качестве подарка только зонт, полотенце или фляжку, а кто-то — электрический набор для специй или сумку-холодильник.

С вопросом о критериях выбора подарков для нефтяников агентство обратилось в профсоюз «Сургутнефтегаза». «Такую информацию профсоюз предоставляет только работникам предприятия», — ответили в профсоюзной организации.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» остались без подарков ко Дню защитника Отечества. Профсоюзный комитет предприятия в 2023 году решил поздравлять работников только с профессиональным праздником.

Подарок для нефтяников треста «Сургутнефтеспецстрой» (подразделение «Сургутнефтегаза»)
Подарок для нефтяников треста «Сургутнефтеспецстрой» (подразделение «Сургутнефтегаза»)
Подарок для нефтяников треста «Сургутнефтегеофизика»: электрический набор для специй
Подарок для нефтяников треста «Сургутнефтегеофизика»: электрический набор для специй
Подарки от профсоюза для работников СУМР № 3 треста «Сургутнефтеспецстрой»
Подарки от профсоюза для работников СУМР № 3 треста «Сургутнефтеспецстрой»

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника, который празднуют в первое воскресенье сентября. Новостью поделился с агентством работник одного из подразделений предприятия. «Профсоюз начал выдавать подарки на День нефтяника. В фирменном подарочном пакете — зонт и шапка с фонариком», — сообщил нефтяник. Его порадовала оригинальность подарка. Собеседник поделился с корреспондентом, что подарки в разных филиалах отличаются: кто-то получил в качестве подарка только зонт, полотенце или фляжку, а кто-то — электрический набор для специй или сумку-холодильник. С вопросом о критериях выбора подарков для нефтяников агентство обратилось в профсоюз «Сургутнефтегаза». «Такую информацию профсоюз предоставляет только работникам предприятия», — ответили в профсоюзной организации. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» остались без подарков ко Дню защитника Отечества. Профсоюзный комитет предприятия в 2023 году решил поздравлять работников только с профессиональным праздником.
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© Служба новостей «URA.RU»
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