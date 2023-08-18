Сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника, который празднуют в первое воскресенье сентября. Новостью поделился с агентством работник одного из подразделений предприятия.
«Профсоюз начал выдавать подарки на День нефтяника. В фирменном подарочном пакете — зонт и шапка с фонариком», — сообщил нефтяник. Его порадовала оригинальность подарка.
Собеседник поделился с корреспондентом, что подарки в разных филиалах отличаются: кто-то получил в качестве подарка только зонт, полотенце или фляжку, а кто-то — электрический набор для специй или сумку-холодильник.
С вопросом о критериях выбора подарков для нефтяников агентство обратилось в профсоюз «Сургутнефтегаза». «Такую информацию профсоюз предоставляет только работникам предприятия», — ответили в профсоюзной организации.
Сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника, который празднуют в первое воскресенье сентября. Новостью поделился с агентством работник одного из подразделений предприятия. «Профсоюз начал выдавать подарки на День нефтяника. В фирменном подарочном пакете — зонт и шапка с фонариком», — сообщил нефтяник. Его порадовала оригинальность подарка. Собеседник поделился с корреспондентом, что подарки в разных филиалах отличаются: кто-то получил в качестве подарка только зонт, полотенце или фляжку, а кто-то — электрический набор для специй или сумку-холодильник. С вопросом о критериях выбора подарков для нефтяников агентство обратилось в профсоюз «Сургутнефтегаза». «Такую информацию профсоюз предоставляет только работникам предприятия», — ответили в профсоюзной организации. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» остались без подарков ко Дню защитника Отечества. Профсоюзный комитет предприятия в 2023 году решил поздравлять работников только с профессиональным праздником.